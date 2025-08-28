Papež pozdravil vernike, ki so avdienco spremljali pred dvorano Pavla VI. in v baziliki

Tudi preteklo sredo so verniki, ki niso uspeli priti v dvorano Pavla VI., splošno avdienco spremljali prek velikih zaslonov na dvorišču Petriano pred dvorano in v baziliki svetega Petra. Po končani avdienci je papež Leon XIV. nekaj besed namenil tudi njim ter jim podelil blagoslov. V sredo, 27. avgusta 2025, je splošno avdienco v Vatikanu spremljalo skupno okoli 15.000 ljudi.

Vatican News

Pred dvorano Pavla VI.

Ob izhodu iz dvorane Pavla VI. je sveti oče pozdravil zbrane na trgu pred njo ter se jim zahvalil za potrpežljivost in prisotnost, ki je po njegovih besedah lepo znamenje naše povezanosti v veri. »In vsi želimo obnoviti svojo vero. Danes je god svete Monike, jutri pa svetega Avguština, ki nas je vse povabil, naj bomo vedno združeni v Kristusu ter naj na našem romanju živimo to vero.«

V baziliki svetega Petra

Zatem pa se je papež odpravil še v vatikansko baziliko, kjer je zbrane nagovoril z naslednjimi besedami: »Mir naj bo z vami! Mislim, da ste spremljali celotno avdienco. Zahvaljujem se vam za vašo navzočnost in tudi za vašo potrpežljivost. Tudi to je znamenje navzočnosti Božjega duha, ki je z nami. V življenju pogosto želimo dobiti odgovor takoj, takojšnjo rešitev, vendar nas Bog iz določenega razloga pusti čakati; veliko se moramo naučiti. Vendar, kot nas uči Jezus, moramo imeti tisto zaupanje, ki izhaja samo iz tega, da vemo, da smo Božji sinovi in hčere, ter da nam Bog vedno daje milost. Ne odvzame nam vedno bolečine, ne odvzame nam vedno trpljenja, vendar nam pravi, da je poleg nas. Bog je vedno z nami in potrebno je obnoviti to vero. Bog je vedno z nami in zato smo srečni. Bratje in sestre, naj vas Bog vse blagoslovi na ta dan. Naj hodi z vami, z nami, kot Cerkev, in naj nam pomaga biti vedno ena družina, občestvo vere, ki v svetu pričuje o prisotnosti Božje ljubezni.«