Papež ob slovesu še enkrat mladim: Ponesite to veselje, to navdušenje, vsemu svetu

Čisto na koncu svete maše v Tor Vergati je sveti oče Leon XIV. še enkrat nagovoril mlade: »Dobro, fantje in dekleta, še zadnji pozdrav. Še enkrat hvala vsem vam! Hvala za glasbo, hvala vsem, ki ste v tem tednu, tem jubileju, pripravili toliko stvari. Že smo povedali, da bo naslednje srečanje v Koreji. Aplavz številnim prisotnim Korejcem!«

Leon XIV.

Prosim vas, da pozdravite tudi številne mlade, ki niso mogli priti in biti tukaj z nami, v številnih državah, iz katerih je bilo nemogoče oditi. Obstajajo kraji iz katerih mladi niso mogli priti iz razlogov, ki jih poznamo.

Ponesite to veselje, to navdušenje, vsemu svetu. Vi ste sol zemlje, luč sveta: posredujte ta pozdrav vsem svojim prijateljem, vsem mladim, ki potrebujejo sporočilo upanja. Še enkrat hvala vsem! In srečno pot!