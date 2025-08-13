Papež: Molimo k Mariji Vnebovzeti, sledimo njenemu zgledu

Med pozdravi ob koncu splošne avdience, 13. avgusta 2025, je papež Leon XIV. spomnil na približujoči se praznik Marijinega vnebovzetja. Spodbudil je, naj vztrajno molimo k Devici Mariji, pri tem pa »sledimo njenemu zgledu in v polnosti sprejmemo poklicanost k “domačnosti” z Bogom in skrbnosti do vsakega človeka«.

»Ko se pripravljamo na slovesni praznik Marijinega vnebovzetja, 15. avgusta, vas in vaše družine izročam nežni skrbnosti Naše Gospe. Naj vas njena priprošnja okrepi v vaših slabostih, potolaži v vaših preizkušnjah ter vam podari veselje in mir Jezusa Kristusa, njenega Sina. Bog vas blagoslovi,« je dejal sveti oče.

Povabil je tudi, naj s skesanim srcem priznamo svoje slabosti in Blaženo Devico Marijo, Vnebovzeto, »prosimo, naj nas nauči ljubiti svojega Sina z enako ljubeznijo, s katero ga ona ljubi«.

Pri pozdravu poljskih romarjev pa je papež spomnil, da jutri, 14. avgusta, Cerkev obhaja liturgični spomin svetega Maksimilijana Kolbeja: »Na vigilijo liturgičnega spomina svetega Maksimiljana Marija Kolbeja vas spodbujam, da se zgledujete po njegovem junaškem žrtvovanju za druge. Po njegovi priprošnji prosite Boga, naj podari mir vsem narodom, ki živijo tragedijo vojne.«