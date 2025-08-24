Išči

Išči

Išči

slslovenščina
Ucraina: colpito settore residenziale della citt� di Sumy Ucraina: colpito settore residenziale della citt� di Sumy  (ANSA)
Papež

Papež: Molim Boga, da bi orožje v Ukrajini utihnilo in se odprla pot dialoga

Na ukrajinski državni praznik, ki ga praznujejo, 24. avgusta, je Leon XIV. predsedniku Volodimirju Zelenskemu poslal sporočilo, v katerem mu je zagotovil svoje »molitve za ukrajinsko ljudstvo, ki trpi zaradi vojne, zlasti za vse tiste, ki so telesno ranjeni, za tiste, ki so utrpeli izgubo ljubljene osebe, in za tiste, ki so bili prikrajšani za svoje domove« in prosi Vsemogočnega, naj podeli »večni počitek pokojnim«. Papež tudi prosi Boga, naj gane srca ljudi dobre volje, da se doseže dobro vseh.
nedelja, 24. avgust 2025, 17:12

Papežev koledar
Angelovo češčenje
Angelovo češčenje
Papeževe avdience
Papeževe avdience
Tvoj prispevek za pomembno poslanstvo Tvoj prispevek za pomembno poslanstvo