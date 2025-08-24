Ucraina: colpito settore residenziale della citt� di Sumy (ANSA)

Papež

Papež: Molim Boga, da bi orožje v Ukrajini utihnilo in se odprla pot dialoga

Na ukrajinski državni praznik, ki ga praznujejo, 24. avgusta, je Leon XIV. predsedniku Volodimirju Zelenskemu poslal sporočilo, v katerem mu je zagotovil svoje »molitve za ukrajinsko ljudstvo, ki trpi zaradi vojne, zlasti za vse tiste, ki so telesno ranjeni, za tiste, ki so utrpeli izgubo ljubljene osebe, in za tiste, ki so bili prikrajšani za svoje domove« in prosi Vsemogočnega, naj podeli »večni počitek pokojnim«. Papež tudi prosi Boga, naj gane srca ljudi dobre volje, da se doseže dobro vseh.