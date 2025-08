Papež Leon XIV. pri katehezi: Pripravimo svoje srce za srečanje z Jezusom

Med splošno avdienco v sredo, 6. avgusta 2025, je sveti oče začel sklop razmišljanj o Jezusovem trpljenju, smrti in vstajenju. Izpostavil je pomembnost priprave na srečanje z Bogom. Ljubezen ni slučajni rezultat, je dejal, ampak zavestna izbira. Ne gre za neko preprosto reakcijo, ampak za odločitev, ki zahteva pripravo.

Kateheza, ki je del jubilejnega cikla na temo »Kristus, naše upanje«, je slonela na odlomku iz Markovega evangelija o pripravi velikonočne večerje v »že pripravljeni sobi v nadstropju«, kamor Jezus pošlje svoje učence. Ta soba je naše srce, ki se morda zdi prazno, a čaka samo na to, da se ga prepozna, napolni in neguje. Velikonočno večerjo, ki jo učenci morajo pripraviti, je v resnici že pripravil Jezus sam, On je že vse premislil in vse odločil. Pa vendar svoje prijatelje prosi, naj opravijo svoj del. »Milost ne odstrani naše svobode, ampak jo prebudi. Darovanje Boga ne odpravi naše odgovornosti, ampak jo naredi rodovitno. «

Papež Leon XIV. je povabil je, naj pripravimo sobo svojega srca za srečanje z Bogom in med seboj z dejanji ljubezni, odpuščanja in podarjanja sebe. »Ljubezen ni slučajni rezultat, ampak zavestna izbira. Ne gre za neko preprosto reakcijo, ampak za odločitev, ki zahteva pripravo. Jezus se s svojim trpljenjem ne sooči iz usodnosti, ampak iz zvestobe poti, ki jo je sprejel in prehodil svobodno in skrbno. Darovanje njegovega življenja se rodi iz globokega namena, ne iz nenadnega impulza.«

Svetopisemski odlomek: Mr 14,12-16

Prvi dan nekvašenega kruha, ko so klali velikonočno jagnje, so mu rekli njegovi učenci: »Kam hočeš, da gremo in ti pripravimo, da boš jedel velikonočno jagnje?« In poslal je dva izmed svojih učencev in jima rekel: »Pojdita v mesto in naproti vama bo prišel človek, ki bo nosil vrč vode. Pojdita za njim in tam, kjer bo vstopil, recita hišnemu gospodarju: ›Učitelj pravi: Kje je prostor zame, kjer bi jedel velikonočno jagnje s svojimi učenci?‹ In pokazal vama bo v nadstropju veliko sobo, pogrnjeno in pripravljeno; tam nam pripravita.« Učenca sta odšla. Prišla sta v mesto in našla, kakor jima je povedal, in sta pripravila velikonočno večerjo.

Cikel katehez: Jubilej 2025. Jezus Kristus, naše upanje

III. Jezusova velika noč

1. Priprava velikonočne večerje. »Tam nam pripravita« (Mr 14,15)

Dragi bratje in sestre, nadaljujemo našo jubilejno pot odkrivanja Kristusovega obličja, v katerem naše upanje dobi obliko in trdnost. Danes začnemo razmišljati o skrivnosti Jezusovega trpljenja, smrti in vstajenja. Posvetili se bomo premišljevanju o na videz preprosti besedi, ki pa varuje dragoceno skrivnost krščanskega življenja, to je priprava.

Markov evangelij pripoveduje, da so »prvi dan nekvašenega kruha, ko so klali velikonočno jagnje«, učenci rekli Jezusu: »Kam hočeš, da gremo in ti pripravimo, da boš jedel velikonočno jagnje?« Gre za praktično vprašanje, a tudi polno pričakovanja. Učenci slutijo, da se bo zgodilo nekaj pomembnega, vendar pa ne poznajo podrobnosti. Jezusov odgovor se skoraj zdi kot uganka: »Pojdita v mesto in naproti vama bo prišel človek, ki bo nosil vrč vode.« Podrobnosti postanejo simbolične: človek, ki nosi vrč – opravilo, ki je bilo takrat predvsem žensko –, že pripravljena soba v nadstropju, neznani hišni gospodar. Kot da bi vsaka stvar bila že v naprej pripravljena. In dejansko je točno tako. V tem prizoru nam evangelij razkrije, da ljubezen ni slučajni rezultat, ampak zavestna izbira. Ne gre za neko preprosto reakcijo, ampak za odločitev, ki zahteva pripravo. Jezus se s svojim trpljenjem ne sooči iz usodnosti, ampak iz zvestobe poti, ki jo je sprejel in prehodil svobodno in skrbno. To nas tolaži: vedeti, da se darovanje njegovega življenja rodi iz globokega namena, ne iz nenadnega impulza.

Tista »soba, pripravljena v zgornjem nadstropju«, nam pove, da je Bog vedno pred nami. Še preden se zavemo, da potrebujemo sprejetost, nam je Gospod že pripravil prostor, kjer se bomo prepoznali in se počutili kot njegovi prijatelji. Ta kraj je v bistvu naše srce: »soba«, ki se morda zdi prazna, a čaka samo na to, da se jo prepozna, napolni in neguje. Velikonočna večerja, ki jo učenci morajo pripraviti, je v resnici že pripravljena v Jezusovem srcu. On je že vse premislil, vse pripravil, vse odločil. Pa vendar svoje prijatelje prosi, naj opravijo svoj del. To nas uči nekaj bistvenega za naše duhovno življenje: milost ne odstrani naše svobode, ampak jo prebudi. Darovanje Boga ne odpravi naše odgovornosti, ampak jo naredi rodovitno.

Tako kot takrat je tudi danes treba pripraviti večerjo. Ne gre le za bogoslužje, ampak za našo razpoložljivost, da vstopimo v opravilo, ki nas presega. Evharistija se ne obhaja le na oltarju, ampak tudi v vsakdanjosti, kjer je mogoče vsako stvar živeti kot darovanje in zahvaljevanje. Priprava na obhajanje te zahvale ne pomeni storiti več, ampak narediti prostor. Pomeni odstraniti to, kar je v napoto, zmanjšati zahteve in prenehati gojiti nerealna pričakovanja. Prepogosto namreč priprave zamenjujemo z iluzijami. Iluzije nas zbegajo, priprave nas usmerjajo. Iluzije hočejo rezultat, priprave omogočajo srečanje. Resnična ljubezen – nas spominja evangelij – je podarjena še preden je vzajemna. Je vnaprejšnji dar. Ne temelji na tem, kar prejema, ampak da tem, kar želi ponuditi. To je Jezus živel s svojimi učenci: še preden so kar koli razumeli, medtem ko je eden bil tik pred tem, da ga izda, drugi pa da ga zanika, je On za vse pripravljal večerjo občestva.

Dragi bratje in sestre, tudi mi smo povabljeni, da »pripravimo Gospodovo velikonočno večerjo«. Ne le bogoslužne, ampak tudi tisto našega življenja. Vsaka gesta razpoložljivosti, vsako zastonjsko dejanje, vsako vnaprej ponujeno odpuščanje, vsak potrpežljivo sprejet napor je način, kako pripravljamo prostor, kjer lahko prebiva Bog. Lahko se torej vprašamo: Katere prostore v svojem življenju moram preurediti, da bi bili pripravljeni sprejeti Gospoda? Kaj zame danes pomeni »pripraviti«? Morda opustiti neko zahtevo, nehati pričakovati, da se drugi spremeni, narediti prvi korak. Morda to pomeni več poslušati, bolje delovati ali naučiti se zaupati temu, kar je že v naprej pripravljeno.

Ko sprejmemo povabilo, da naj pripravimo prostor za občestvo z Bogom in med seboj, odkrijemo, da nas obdajajo znamenja, srečanja, besede, ki nas usmerjajo v tisto sobo, veliko in že pripravljeno, kjer se nenehno obhaja skrivnost neskončne ljubezni, ki nas podpira in nas vedno predhaja. Naj nam Gospod pomaga, da bomo ponižni pripravljalci njegovo prisotnosti. In v tej vsakodnevni razpoložljivosti naj v nas raste tudi tisto mirno zaupanje, ki nam bo omogočalo k vsaki stvari pristopiti s svobodnim srcem. Kajti kjer je bila ljubezen pripravljena, življenje lahko resnično zacveti.