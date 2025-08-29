Papež Leon XIV.: Naš poklic kot krščenih je, da posredujemo naprej, kar smo prejeli

Papež Leon XIV. je v petek, 29. avgusta 2025, sprejel v avdienco v dvorani Klementini v apostolski palači člane evangelizacijskih šol Sv. Andrej.

Leon XIV.

Pozdrav svetega očeta Leona XIV.

članom evangelizacijskih šol sv. Andrej

29. avgust 2025

Dragi bratje in sestre, mir z vami. V tem jubilejnem letu ste prišli v Rim iz različnih držav kot romarji upanja. Izrekam vam dobrodošlico. Pozdravljam njegovo eminenco kardinala Géralda Cypriena Lacroixa, nadškofa Quebeca, gospoda Joséja Prada Floresa in vse člane evangelizacijskih šol »Sv. Andrej«, ki so tukaj prisotni.

Vesoljna Cerkev danes obhaja liturgični spomin mučeništva svetega Janeza Krstnika. Njegova podoba nam lahko zelo pomaga pri premisleku o poslanstvu današnjih evangelizatorjev. Prolog k Janezovemu evangeliju pravi, da je »Beseda postala meso in prebivala med nami« (Jn 1,14), nato pa nakazuje, da Janez Krstnik o tem priča (prim. v. 15). Če ponovno natančno preberemo prva poglavja četrtega evangelija, lahko odkrijemo ključ do vsake šole evangelizacije: pričevati o tem, kar smo videli, o srečanju, ki smo ga imeli z Bogom življenja. To nam pove tudi evangelist v svojem Prvem pismu: »Kar smo videli in slišali, oznanjamo tudi vam, da bi tudi vi imeli občestvo z nami. Naše občestvo pa je z Očetom in njegovim Sinom Jezusom Kristusom« (1 Jn 1,3). To je poslanstvo Cerkve in vsakega kristjana.

Dragi bratje in sestre, to je naš poklic kot krščenih; zato moramo posredovati naprej, kar smo prejeli, da bi vsi postali eno v Kristusu. V teh dneh romanja vas še posebej vabim, da premišljujete o življenju svetnikov, ki so bili, tako kot Janez Krstnik, zvesti sledilci Jezusa Kristusa in so ga razodevali z dobrimi besedami in dejanji. Zahvaljujem se vam za plodno delo, ki ga opravljate v podporo evangelizaciji na različne načine, in vas spodbujam, da nadaljujete pot z obnovljenim upanjem. Bog vas blagoslovi in ​​Gospa Gvadalupska vas vedno varuje pri vašem poslanstvu. Srečno pot!