Papež Leon XIV.: Le v Božjem usmiljenju lahko najdemo pot miru

»Z Marijo verjamemo, da Gospod še naprej pomaga svojim otrokom. Le v njegovem usmiljenju je mogoče najti pot miru,« je dejal papež Leon XIV. na praznik Marijinega vnebovzetja, potem ko je z verniki pred apostolsko palačo v Castel Gandolfu opoldne molil Angel Gospodov. Poudaril je, da se ne smemo sprijazniti s prevlado logike vojne in orožja.

»Dragi bratje in sestre, danes želimo svojo molitev za mir izročiti priprošnji Device Marije, v nebo vzete. Kot Mati trpi zaradi zla, ki pesti njene otroke, zlasti majhne in šibke. To je skozi stoletja večkrat potrdila s sporočili in prikazovanji,« je dejal sveti oče.

V razglasitvi dogme o Marijinem vnebovzetju, medtem ko je bila še vedno živa tragična izkušnja druge svetovne vojne, je Pij XII. zapisal: »Upamo, da se bodo vsi, ki bodo razmišljali o slavnih zgledih Marije, vedno bolj prepričali o vrednosti človeškega življenja«; in izrazil željo, da se nikoli več ne bo »pobijalo človeških življenj z vojnami« (Apostolska konstitucija Munificentissimus Deus).

»Kako aktualne so te besede!« je poudaril Leon XIV. »Žal se še danes čutimo nemočni pred širjenjem nasilja po svetu, ki je vedno bolj gluho in neobčutljivo za vsak vzgib človečnosti. Vendar pa ne smemo nehati upati: Bog je večji od greha ljudi. Ne smemo se sprijazniti s prevlado logike vojne in orožja. Z Marijo verjamemo, da Gospod še naprej pomaga svojim otrokom in se spominja svojega usmiljenja. Le v njegovem usmiljenju je mogoče najti pot miru.«