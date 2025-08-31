Išči

Papež Leon XIV. je z okna apostolske palače na Trgu sv. Petra vodil opoldansko molitev Angel Gospodov. Papež Leon XIV. je z okna apostolske palače na Trgu sv. Petra vodil opoldansko molitev Angel Gospodov.  (@Vatican Media)
Papež

Papež Leon XIV.: Jezus uporabi besedo »ponižnost« za opis popolne oblike svobode

»Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo vam želim! Biti skupaj pri mizi, zlasti ob dnevih počitka in ob praznikih, je v vsaki kulturi znamenje miru in občestva. V evangeliju današnje nedelje (Lk 14,1.7-14) je eden izmed prvakov med farizeji Jezusa povabil na obed«. S temi besedami je papež Leon XIV. začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodov z okna apostolske palače na Trgu sv. Petra na današnjo 22. nedeljo med letom.

Leon XIV.

Imeti goste širi prostor srca, biti v gosteh pa zahteva ponižnost, da vstopimo v svet drugega. Kultura srečanja se hrani s temi gestami, ki nas zbližujejo. Srečati se ni vedno lahko. Evangelist ugotavlja, da so povabljeni opazovali Jezusa. Na splošno so ga z določenim nezaupanjem gledali najbolj strogi razlagalci izročila. Kljub temu do srečanja pride, ker se Jezus resnično približa, ne ostane zunaj situacije. V resnici postane gost, s spoštovanjem in pristnostjo. Odpove se tistim dobrim navadam, ki so zgolj formalnost za izogibanje vzajemni vpletenosti. Tako v svojem lastnem slogu s prispodobo opiše, kar vidi in tiste, ki ga opazujejo, povabi k razmisleku. Dejansko je opazil, da obstaja tekma za prva mesta. To se dogaja tudi danes, ne v družini, ampak ob priložnostih, ko je pomembno »biti opažen«; tedaj se biti skupaj spremeni v tekmovanje.

Sestre in bratje, na Gospodov dan sedeti skupaj pri evharistični mizi tudi za nas pomeni, da Jezusu pustimo besedo. Z veseljem postane naš gost in nas lahko opiše, kakor nas vidi. Zelo pomembno je, da se vidimo skozi njegove oči: da ponovno premislimo, kako življenje pogosto zožimo na tekmo, kako postanemo vznemirjeni, da bi dosegli priznanje, kako se brez potrebe primerjamo drug z drugim. Ustavimo se za razmislek, pustimo se pretresti Besedi, ki postavi pod vprašaj prioritete, ki zaposlujejo naša srca: to je izkušnja svobode. Jezus nas kliče k svobodi.

V evangeliju uporabi besedo »ponižnost« za opis popolne oblike svobode (prim. Lk 14,11). Ponižnost je namreč svoboda od samega sebe. Rodi se takrat, ko Božje kraljestvo in njegova pravičnost v resnici pritegneta naše zanimanje in si lahko dovolimo, da pogledamo daleč: ne na konico prstov na nogi, ampak daleč! Na splošno se zdi, da kdor se povišuje, ni našel nič zanimivejšega od samega sebe, v bistvu pa je sam v sebi zelo negotov. Kdor pa je razumel, da je tako dragocen v Božjih očeh, kdor globoko čuti, da je sin ali hči Boga, ima večje stvari, s katerimi se povišuje, in ima dostojanstvo, ki sije samo od sebe. Stopi v ospredje, brez naporov in brez strategij zavzame prvo mesto, ko se nauči služiti, namesto da bi se okoriščal s položajem.

Predragi, prosimo danes, da bi bila Cerkev za vse šola ponižnosti, se pravi tista hiša, v kateri smo vedno dobrodošli, kjer mest ni treba doseči, kjer Jezus še vedno lahko spregovori in nas vzgaja v svoji ponižnosti in svoji svobodi. Marija, h kateri bomo sedaj zmolili, je v resnici Mati tega doma.

nedelja, 31. avgust 2025, 12:41

Angel Gospodov je molitev, ki jo v spomin na večno skrivnost učlovečenja molimo trikrat na dan: ob sedmih zjutraj, ob poldne in ob večernem zvonjenju, ko se začne mračiti. Ime Angel Gospodov izhaja iz prvih dveh besed molitve Angel Gospodov je oznanil Mariji. To molitev moli papež z okna apostolske palače na Trgu sv. Petra opoldne vsako nedeljo in praznik. Sveti oče ima pred molitvijo Angel Gospodov kratek nagovor na podlagi dnevnih beril. Molitvi in blagoslovu sledi pozdrav romarjev. Od velike noči do binkošti je namesto molitve Angel Gospodov molitev Raduj se Kraljica nebeška, s katero se spominjamo vstajenja Jezusa Kristusa. Na koncu obeh molitev se trikrat zmoli Slava Očetu.

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Angel Gospodov

Angel Gospodov je oznanil Mariji
– in spočela je od Svetega Duha.
Zdrava, Marija…

Glej, dekla sem Gospodova,
– zgodi se mi po tvoji besedi.
Zdrava, Marija…

In Beseda je meso postala
– in med nami prebivala.
Zdrava, Marija…

Prosi za nas sveta božja Porodnica.
Da postanemo vredni obljub Kristusovih.

 

Molimo.
Nebeški Oče, po angelu si nam oznanil učlovečenje svojega Sina. Posvečuj in podpiraj nas s svojo milostjo in nas po njegovem trpljenju in križu pripelji k slavi vstajenja.
Po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.

Slava Očetu… (3X)
Gospod, daj jim večni mir…

Apostolski ali papeški blagoslov
Gospod z vami.
In s tvojim duhom.
Hvaljeno bodi ime Gospodovo.
Zdaj in na veke.
Naša pomoč je v imenu Gospodovem.
Ki je ustvaril nebo in zemljo.
Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen.