Papež Leon XIV.: Jezus uporabi besedo »ponižnost« za opis popolne oblike svobode

»Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo vam želim! Biti skupaj pri mizi, zlasti ob dnevih počitka in ob praznikih, je v vsaki kulturi znamenje miru in občestva. V evangeliju današnje nedelje (Lk 14,1.7-14) je eden izmed prvakov med farizeji Jezusa povabil na obed«. S temi besedami je papež Leon XIV. začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodov z okna apostolske palače na Trgu sv. Petra na današnjo 22. nedeljo med letom.

Leon XIV.

Imeti goste širi prostor srca, biti v gosteh pa zahteva ponižnost, da vstopimo v svet drugega. Kultura srečanja se hrani s temi gestami, ki nas zbližujejo. Srečati se ni vedno lahko. Evangelist ugotavlja, da so povabljeni opazovali Jezusa. Na splošno so ga z določenim nezaupanjem gledali najbolj strogi razlagalci izročila. Kljub temu do srečanja pride, ker se Jezus resnično približa, ne ostane zunaj situacije. V resnici postane gost, s spoštovanjem in pristnostjo. Odpove se tistim dobrim navadam, ki so zgolj formalnost za izogibanje vzajemni vpletenosti. Tako v svojem lastnem slogu s prispodobo opiše, kar vidi in tiste, ki ga opazujejo, povabi k razmisleku. Dejansko je opazil, da obstaja tekma za prva mesta. To se dogaja tudi danes, ne v družini, ampak ob priložnostih, ko je pomembno »biti opažen«; tedaj se biti skupaj spremeni v tekmovanje.

Sestre in bratje, na Gospodov dan sedeti skupaj pri evharistični mizi tudi za nas pomeni, da Jezusu pustimo besedo. Z veseljem postane naš gost in nas lahko opiše, kakor nas vidi. Zelo pomembno je, da se vidimo skozi njegove oči: da ponovno premislimo, kako življenje pogosto zožimo na tekmo, kako postanemo vznemirjeni, da bi dosegli priznanje, kako se brez potrebe primerjamo drug z drugim. Ustavimo se za razmislek, pustimo se pretresti Besedi, ki postavi pod vprašaj prioritete, ki zaposlujejo naša srca: to je izkušnja svobode. Jezus nas kliče k svobodi.

V evangeliju uporabi besedo »ponižnost« za opis popolne oblike svobode (prim. Lk 14,11). Ponižnost je namreč svoboda od samega sebe. Rodi se takrat, ko Božje kraljestvo in njegova pravičnost v resnici pritegneta naše zanimanje in si lahko dovolimo, da pogledamo daleč: ne na konico prstov na nogi, ampak daleč! Na splošno se zdi, da kdor se povišuje, ni našel nič zanimivejšega od samega sebe, v bistvu pa je sam v sebi zelo negotov. Kdor pa je razumel, da je tako dragocen v Božjih očeh, kdor globoko čuti, da je sin ali hči Boga, ima večje stvari, s katerimi se povišuje, in ima dostojanstvo, ki sije samo od sebe. Stopi v ospredje, brez naporov in brez strategij zavzame prvo mesto, ko se nauči služiti, namesto da bi se okoriščal s položajem.

Predragi, prosimo danes, da bi bila Cerkev za vse šola ponižnosti, se pravi tista hiša, v kateri smo vedno dobrodošli, kjer mest ni treba doseči, kjer Jezus še vedno lahko spregovori in nas vzgaja v svoji ponižnosti in svoji svobodi. Marija, h kateri bomo sedaj zmolili, je v resnici Mati tega doma.