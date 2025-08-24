Papež Leon XIV. je sprejel v avdienco sejšelskega predsednika Ramkalawana

Papež Leon XIV. je v petek, 22. avgusta 2025, sprejel v avdienco njegovo ekscelenco g. Wavela Ramkalawana, predsednika Republike Sejšeli. Po osebnem pogovoru sta si sveti oče in sejšelski predsednik izmenjala darove. Ramkalawan se je nato srečal z njegovo eminenco kardinalom Pietrom Parolinom, državnim tajnikom Njegove svetosti, v spremstvu prečastitega msgr. Mirosława Stanisława Wachowskega, podtajnika za odnose z državami.

Izmenjava darov

Po osebnem pogovoru sta si sveti oče in sejšelski predsednik izmenjala darove. Papež je predsedniku podaril ploski relief z alegorijo Teologije, fresko Raphaela Sanzia, ki jo najdemo na oboku sobe Signature v Vatikanskih muzejih: ženska, obdana z dvema keruboma z napisom "Divinar(um) rer(um) notitia", kar pomeni teologija kot »razodetje božanskih stvari«. Papež je še podaril knjigo o avdienčnem apartmaju v Apostolski palači in poslanico za svetovni dan miru 2025.

Predsednik Sejšelov je papežu podaril majhno leseno repliko tipičnega ribiškega kanuja iz arhipelaga.

Med prisrčnimi pogovori v državnem tajništvu so bili poudarjeni dobri odnosi med Svetim sedežem in Sejšeli ter obravnavani nekateri vidiki političnega in družbeno-ekonomskega položaja v državi, zlasti sodelovanje z lokalno Cerkvijo na področju varstva okolja, zdravstva in izobraževanja, s posebnim poudarkom na vzgoji mladih na otočju.

Pogovor se je nadaljeval z izmenjavo mnenj o regionalnih in mednarodnih vprašanjih, pri čemer je bil poudarjen pomen spodbujanja dialoga in sodelovanja med narodi.