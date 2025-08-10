Išči

2025.08.10 Angelus
Papež Leon XIV.: Božji dar, kar mi smo, da bi se uresničil in izrazil, potrebuje ljubezen

»Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo vam želim! Jezusov evangelij nas danes vabi k razmišljanju o tem, kako naložiti zaklad našega življenja (prim. Lk 12,32-48). Pravi: 'Prodajte svoje premoženje in dajte vbogajme' (v. 33)«. S temi besedami je papež Leon XVI. začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodov na Trgu sv. Petra na današnjo 19. nedeljo med letom.

Spodbuja nas torej, naj darov, ki nam jih je Bog dal, ne zadržimo zase, ampak naj jih velikodušno uporabljamo v dobro drugih, zlasti najbolj potrebnih naše pomoči. Ne gre samo za to, da podelimo materialne dobrine, ampak da zastavimo svoje sposobnosti, svoj čas, svojo naklonjenost, svojo navzočnost, svojo empatijo. Skratka vse tisto, kar vsakega od nas v Božjih načrtih naredi edinstveno, neprecenljivo bogastvo, živ, utripajoč kapital, ki ga je treba negovati in vlagati, da bi rasel, sicer se posuši in izgubi vrednost. Ali pa konča izgubljen, na milost in nemilost prepuščen tistemu, ki se ga polasti kot tat, da iz njega naredi predmet potrošnje.

Božji dar, kar smo, ni namenjen temu, da bi se izčrpal tako. Da bi se uresničil in izrazil, potrebuje prostor, svobodo, odnos: potrebuje ljubezen, ki edina spremeni in oplemeniti vsak vidik našega življenja in nas dela vedno bolj podobne Bogu. Ni naključje, da je Jezus te besede povedal na poti proti Jeruzalemu, kjer bo na križu daroval samega sebe za naše zveličanje.

Dela usmiljenja so najvarnejša in najbolj donosna banka, v katero lahko zaupamo zaklad našega življenja, kajti tam, kot nas uči evangelij, z »dvema novčičema« tudi najbolj uboga vdova postane najbogatejši človek na svetu (prim Mr 12,41-44).

Sveti Avguštin v zvezi s tem pravi: »Človek bi bil že zadovoljen, če bi iz bronaste libre pridobil srebrno, ali iz srebrne zlato; toda iz tega, kar da, pridobi nekaj resnično drugačnega, ne zlata ali srebra, ampak večno življenje« (Sermo 390, 2). In pojasni, zakaj: »Stvar, ki jo da, bo spremenjena, ker bo spremenjen tisti, ki daje« (prav tam).

Da bi razumeli, kaj to pomeni, si lahko predstavljamo mamo, ki stisne k sebi svoje otroke: ali ni najlepši in najbogatejši človek na svetu? Ali dva zaročenca, ko sta skupaj: ali se ne počutita kot kralj in kraljica? In lahko bi navedli še veliko drugih primerov.

Zato se v družini, v župniji, v šoli in na delovnih mestih, kjerkoli že smo, potrudimo, da ne bomo izgubili nobene priložnosti za ljubezen. To je budnost, ki jo Jezus zahteva od nas: da se navadimo biti pozorni, pripravljeni, občutljivi drug do drugega, kakor je On vsak trenutek do nas.

Sestre in bratje, to željo in to nalogo zaupajmo Mariji: naj nam Ona, jutranja zarja, pomaga, da bomo v svetu, ki ga zaznamujejo tolike delitve, »stražarji« usmiljenja in miru, kakor nas je učil sv. Janez Pavel II. (prim. Molitveno bdenje za 15. Svetovni dan mladih, 19. avgust 2000) in kot so nam tako lepo pokazali mladi, ki so prišli v Rim na jubilej.

nedelja, 10. avgust 2025, 12:50

Angel Gospodov je molitev, ki jo v spomin na večno skrivnost učlovečenja molimo trikrat na dan: ob sedmih zjutraj, ob poldne in ob večernem zvonjenju, ko se začne mračiti. Ime Angel Gospodov izhaja iz prvih dveh besed molitve Angel Gospodov je oznanil Mariji. To molitev moli papež z okna apostolske palače na Trgu sv. Petra opoldne vsako nedeljo in praznik. Sveti oče ima pred molitvijo Angel Gospodov kratek nagovor na podlagi dnevnih beril. Molitvi in blagoslovu sledi pozdrav romarjev. Od velike noči do binkošti je namesto molitve Angel Gospodov molitev Raduj se Kraljica nebeška, s katero se spominjamo vstajenja Jezusa Kristusa. Na koncu obeh molitev se trikrat zmoli Slava Očetu.

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Angel Gospodov

Angel Gospodov je oznanil Mariji
– in spočela je od Svetega Duha.
Zdrava, Marija…

Glej, dekla sem Gospodova,
– zgodi se mi po tvoji besedi.
Zdrava, Marija…

In Beseda je meso postala
– in med nami prebivala.
Zdrava, Marija…

Prosi za nas sveta božja Porodnica.
Da postanemo vredni obljub Kristusovih.

 

Molimo.
Nebeški Oče, po angelu si nam oznanil učlovečenje svojega Sina. Posvečuj in podpiraj nas s svojo milostjo in nas po njegovem trpljenju in križu pripelji k slavi vstajenja.
Po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.

Slava Očetu… (3X)
Gospod, daj jim večni mir…

Apostolski ali papeški blagoslov
Gospod z vami.
In s tvojim duhom.
Hvaljeno bodi ime Gospodovo.
Zdaj in na veke.
Naša pomoč je v imenu Gospodovem.
Ki je ustvaril nebo in zemljo.
Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen.