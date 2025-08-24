Išči

Papež Leon XIV. je z okna apostolske palače na Trgu sv. Petra vodil opoldansko molitev Angel Gospodov. Papež Leon XIV. je z okna apostolske palače na Trgu sv. Petra vodil opoldansko molitev Angel Gospodov.  (@Vatican Media)
Papež: Ko prestopimo prag »ozkih vrat«, odkrijemo, da se življenje odpira pred nami na nov način

»Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo vam želim! V središču današnjega evangelija (Lk 13,22-30) najdemo podobo 'ozkih vrat', ki jo je Jezus uporabil, da bi odgovoril nekomu, ki ga je vprašal, ali je malo teh, ki se bodo zveličali?« S temi besedami je papež Leon XIV. začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodov z okna apostolske palače na Trgu sv. Petra na današnjo 21. nedeljo med letom.

Jezus pravi: »Prizadevajte si, da vstopite skozi ozka vrata, kajti povem vam: veliko jih bo želelo vstopiti, pa ne bodo mogli« (v. 24). Na prvi pogled ta podoba v nas zbudi nekaj vprašanj: če je Bog Oče ljubezni in usmiljenja, ki nas vedno sprejema z odprtimi rokami, zakaj Jezus pravi, da so vrata zveličanja ozka?

Gospod nam gotovo noče jemati poguma. Njegove besede služijo predvsem temu, da pretresejo domišljavost tistih, ki mislijo, da so že zveličani, tistih, ki opravljajo verske dolžnosti in zato mislijo, da je z njimi vse v redu. V resnici pa niso razumeli, da ni dovolj opravljati verskih dejanj, če ta ne preoblikujejo srca. Gospod noče bogočastja, ki bi bilo ločeno od življenja in mu niso všeč žrtve in molitve, če nas ne vodijo k življenju v ljubezni do bratov in k udejanjanju pravičnosti. Ko se bodo torej postavili pred Gospoda in se ponašali, da so z njim jedli in pili in da so poslušali njegove nauke, bodo slišali odgovor: »Ne vem, od kod ste. Pojdite proč izpred mene vsi, ki delate krivico!« (v. 27).

Bratje in sestre, današnji evangelij nam ponuja lep izziv. Medtem ko se nam včasih zgodi, da sodimo tiste, ki so daleč od vere, Jezus spravi v krizo »samozavest vernikov«. On nam namreč pravi, da ni dovolj izpovedovati vero z besedami, jesti in piti z njim, ko obhajamo evharistijo, ali dobro poznati krščanske nauke. Naša vera je pristna, zajema vse naše življenje, ko postane merilo naših odločitev, ko nas spremeni v moške in ženske, ki si prizadevajo za dobro in tvegajo v ljubezni, kakor je to storil Jezus. On ni izbral lahkega življenja uspeha ali moči, ampak nas je, samo zato da bi nas rešil, ljubil do te mere, da je šel skozi »ozka vrata« križa. On je merilo naše vere; On je vrata, skozi katera moramo iti, da bi bili rešeni (prim. Jn 10,9), ko bi živeli njegovo ljubezen in bi s svojim življenjem postali delavci za pravičnost in mir.

Včasih to pomeni sprejemanje težkih in nepriljubljenih odločitev, boj proti lastni sebičnosti in použiti sebe za druge, vztrajati v dobrem tam, kjer se zdi, da so prevladale logike zla, in tako naprej. Toda ko prestopimo ta prag, bomo odkrili, da se življenje odpira pred nami na nov način, in že od sedaj dalje bomo vstopili v široko Božje srce in v veselje večne gostije, ki jo je pripravil za svoje.

Prosimo Devico Marijo, naj nam pomaga, da bomo pogumno prestopili »ozka vrata« evangelija ter se tako veselo odprli širini ljubezni Boga Očeta.

nedelja, 24. avgust 2025, 12:29

Angel Gospodov je molitev, ki jo v spomin na večno skrivnost učlovečenja molimo trikrat na dan: ob sedmih zjutraj, ob poldne in ob večernem zvonjenju, ko se začne mračiti. Ime Angel Gospodov izhaja iz prvih dveh besed molitve Angel Gospodov je oznanil Mariji. To molitev moli papež z okna apostolske palače na Trgu sv. Petra opoldne vsako nedeljo in praznik. Sveti oče ima pred molitvijo Angel Gospodov kratek nagovor na podlagi dnevnih beril. Molitvi in blagoslovu sledi pozdrav romarjev. Od velike noči do binkošti je namesto molitve Angel Gospodov molitev Raduj se Kraljica nebeška, s katero se spominjamo vstajenja Jezusa Kristusa. Na koncu obeh molitev se trikrat zmoli Slava Očetu.

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Angel Gospodov

Angel Gospodov je oznanil Mariji
– in spočela je od Svetega Duha.
Zdrava, Marija…

Glej, dekla sem Gospodova,
– zgodi se mi po tvoji besedi.
Zdrava, Marija…

In Beseda je meso postala
– in med nami prebivala.
Zdrava, Marija…

Prosi za nas sveta božja Porodnica.
Da postanemo vredni obljub Kristusovih.

 

Molimo.
Nebeški Oče, po angelu si nam oznanil učlovečenje svojega Sina. Posvečuj in podpiraj nas s svojo milostjo in nas po njegovem trpljenju in križu pripelji k slavi vstajenja.
Po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.

Slava Očetu… (3X)
Gospod, daj jim večni mir…

Apostolski ali papeški blagoslov
Gospod z vami.
In s tvojim duhom.
Hvaljeno bodi ime Gospodovo.
Zdaj in na veke.
Naša pomoč je v imenu Gospodovem.
Ki je ustvaril nebo in zemljo.
Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen.