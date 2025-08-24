Papež izrazil bližino prebivalcem Cabo Delgada v Mozambiku

Po molitvi in blagoslovu v nedeljo, 24. avgusta 2025, je Leon XIV. najprej dejal: »Dragi bratje in sestre! Izražam svojo bližino prebivalcem Cabo Delgada v Mozambiku, žrtvam negotovosti in nasilja, ki še naprej povzroča smrti in razseljevanje. Medtem ko vas pozivam, da ne pozabite na te naše brate in sestre, vas vabim k molitvi zanje in izražam upanje, da bodo prizadevanja voditeljev države uspela pri ponovni vzpostavitvi varnosti in miru na tem ozemlju«.
nedelja, 24. avgust 2025, 16:28
Kaj je Angelovo češčenje
Angel Gospodov je molitev, ki jo v spomin na večno skrivnost učlovečenja molimo trikrat na dan: ob sedmih zjutraj, ob poldne in ob večernem zvonjenju, ko se začne mračiti. Ime Angel Gospodov izhaja iz prvih dveh besed molitve Angel Gospodov je oznanil Mariji. To molitev moli papež z okna apostolske palače na Trgu sv. Petra opoldne vsako nedeljo in praznik. Sveti oče ima pred molitvijo Angel Gospodov kratek nagovor na podlagi dnevnih beril. Molitvi in blagoslovu sledi pozdrav romarjev. Od velike noči do binkošti je namesto molitve Angel Gospodov molitev Raduj se Kraljica nebeška, s katero se spominjamo vstajenja Jezusa Kristusa. Na koncu obeh molitev se trikrat zmoli Slava Očetu.