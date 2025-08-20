Papež glede Ukrajine: Obstaja upanje, vendar je potrebno veliko delati in moliti
Vatican News
Novinarje je najprej zanimalo papeževo mnenje glede pogajanj za končanje vojne v Ukrajini. Odgovoril je, da »obstaja upanje, vendar pa je potrebno še veliko delati, veliko moliti ter resnično iskati pot naprej, doseči mir«.
Glede svojega bivanja v Castel Gandolfu, kamor upa, da se bo lahko kmalu vrnil, je sveti oče dejal, da je bil to zanj čas milosti ter dodal, da je zelo vesel sprejema ljudi. Spomnil je še na dopoldanski obisk v Marijinem svetišču. Na vprašanje o njegovih prvih sto dneh pontifikata pa je odgovoril, da so bili »Božji blagoslov« ter dodal: »Veliko prejemam, močno verjamem v Gospodove milosti in sem zelo hvaležen za sprejem, ki sem ga bil deležen, zahvaljujem se vam vsem.«
Drugič na poletnem oddihu v Castel Gandolfu
Papež Leon XIV. je 13. avgusta drugič odšel na poletni oddih v Castel Gandolfo, julija je tam že preživel dobra dva tedna. V zadnjem tednu je imel štiri srečanja z verniki: 15. avgusta, na slovesni praznik Marijinega vnebovzetja, je maševal v papeški župniji svetega Tomaža Villanovskega, ki se nahaja v bližini Ville Barberini, kjer je bival. Med homilijo je poudaril, da se rodovitnost Marijinega »da« nadaljuje v rodovitnosti Cerkve in celotnega človeštva, kadar sprejme prenavljajočo Besedo Boga«. Po opoldanski molitvi pred apostolsko palačo pa je ob pogledu na trenutno mednarodno situacijo poudaril, da se ne smemo »sprijazniti s prevlado logike vojne in orožja«. Dodal je, da z Marijo verjamemo, »da Gospod še naprej pomaga svojim otrokom in se spominja svojega usmiljenja« ter da lahko samo v njegovem usmiljenju najdemo pot miru.
Sveta maša s pomoči potrebnimi v škofiji Albano
Preteklo nedeljo je sveti oče preživel v družbi oseb, ki jim pomaga Karitas škofije Albano. Dopoldan je v cerkvi Santa Maria della Rotonda v mestu Albano daroval sveto mašo, h kateri so bili povabljeni revni, brezdomci, gostje v sprejemnih centrih in družinskih domovih ter zaposleni na Karitas in prostovoljci. Med homilijo je povabil, naj v svet ne prinašamo »ognja orožja in niti ognja besed, ki upepeljuje druge,« ampak »ogenj ljubezni, ki se poniža in služi, ki se brezbrižnosti zoperstavi s skrbnostjo in oblastnosti s krotkostjo; ogenj dobrote, ki ne stane kot orožje, ampak zastonjsko prenavlja svet«. Pred sveto mašo si je papež ogledal tudi razstavo škofijske Karitas z naslovom »Znamenja upanja«.
Opoldanska molitev ter kosilo z ubogimi in brezdomci
Sledila je opoldanska molitev z verniki pred apostolsko palačo v Castel Gandolfu. V svojem nagovoru pred njo je povabil, naj »vedno delamo za dobro vseh, tudi tistih, ki nam povzročajo trpljenje«, ter naj »na nasilje ne odgovarjamo z maščevanjem, ampak ostajamo zvesti resnici v ljubezni«. Tudi tokrat je pozval k molitvi za mir ter za to, da bo »v pogajanjih vedno na prvem mestu skupno dobro ljudstev«.
Težko pričakovan trenutek za mnoge pa je bilo kosilo v Borgu Laudato si’, kamor je bilo povabljenih okoli sto oseb, ki jim pomaga škofijska Karitas Albano. Pred blagoslovom jedi je sveti oče zbrane na kratko nagovoril ter poudaril, da je za nas zelo pomembno lomljenje kruha: »Skupaj lomiti kruh, saj je to dejanje, po katerem prepoznamo Jezusa Kristusa med svojimi. To je sveta maša, a prav tako pomeni biti skupaj ob mizi, deliti darove, ki nam jih je dal Gospod,« je še dejal papež Leon XIV.