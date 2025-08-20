Papež glede Ukrajine: Obstaja upanje, vendar je potrebno veliko delati in moliti

Sveti oče je v torek, 19. avgusta, okoli 21. ure zaključil svoje šestdnevno bivanje v Castel Gandolfu. Pred povratkom v Vatikan je pozdravil nekatere ljudi, ki so ga čakali pred Vilo Barberini ter odgovoril na nekaj novinarskih vprašanj. O prvih sto dneh pontifikata je dejal, da so »Božji blagoslov« ter da je v tem času veliko prejel.

Novinarje je najprej zanimalo papeževo mnenje glede pogajanj za končanje vojne v Ukrajini. Odgovoril je, da »obstaja upanje, vendar pa je potrebno še veliko delati, veliko moliti ter resnično iskati pot naprej, doseči mir«.

Izbrano 19/08/2025 Papež obiskal Marijino svetišče Mentorella Sveti oče je zadnji dan svojega oddiha v Castel Gandolfu med drugim izkoristil za obisk svetišča Marije, Matere milosti v škofiji Palestrina. Tja se je odpravil v torek, 19. ...

Glede svojega bivanja v Castel Gandolfu, kamor upa, da se bo lahko kmalu vrnil, je sveti oče dejal, da je bil to zanj čas milosti ter dodal, da je zelo vesel sprejema ljudi. Spomnil je še na dopoldanski obisk v Marijinem svetišču. Na vprašanje o njegovih prvih sto dneh pontifikata pa je odgovoril, da so bili »Božji blagoslov« ter dodal: »Veliko prejemam, močno verjamem v Gospodove milosti in sem zelo hvaležen za sprejem, ki sem ga bil deležen, zahvaljujem se vam vsem.«

Izbrano 15/08/2025 Papež: Rodovitnost Marijinega »da« se nadaljuje v rodovitnosti Cerkve Sveti oče je na slovesni praznik Marijinega vnebovzetja daroval evharistijo v cerkvi sv. Tomaža Villanovskega v Castel Gandolfu. Med homilijo je dejal, da smo povabljeni izbrati, ...

Drugič na poletnem oddihu v Castel Gandolfu

Papež Leon XIV. je 13. avgusta drugič odšel na poletni oddih v Castel Gandolfo, julija je tam že preživel dobra dva tedna. V zadnjem tednu je imel štiri srečanja z verniki: 15. avgusta, na slovesni praznik Marijinega vnebovzetja, je maševal v papeški župniji svetega Tomaža Villanovskega, ki se nahaja v bližini Ville Barberini, kjer je bival. Med homilijo je poudaril, da se rodovitnost Marijinega »da« nadaljuje v rodovitnosti Cerkve in celotnega človeštva, kadar sprejme prenavljajočo Besedo Boga«. Po opoldanski molitvi pred apostolsko palačo pa je ob pogledu na trenutno mednarodno situacijo poudaril, da se ne smemo »sprijazniti s prevlado logike vojne in orožja«. Dodal je, da z Marijo verjamemo, »da Gospod še naprej pomaga svojim otrokom in se spominja svojega usmiljenja« ter da lahko samo v njegovem usmiljenju najdemo pot miru.

Izbrano 15/08/2025 Sveti oče: Marija sije kot podoba upanja za svoje otroke Papež Leon XIV. je opoldansko molitev Angel Gospodov na praznik Marijinega vnebovzetja, 15. avgusta, vodil pred apostolsko palačo v Castel Gandolfu. V nagovoru je v ospredje ...

Sveta maša s pomoči potrebnimi v škofiji Albano

Preteklo nedeljo je sveti oče preživel v družbi oseb, ki jim pomaga Karitas škofije Albano. Dopoldan je v cerkvi Santa Maria della Rotonda v mestu Albano daroval sveto mašo, h kateri so bili povabljeni revni, brezdomci, gostje v sprejemnih centrih in družinskih domovih ter zaposleni na Karitas in prostovoljci. Med homilijo je povabil, naj v svet ne prinašamo »ognja orožja in niti ognja besed, ki upepeljuje druge,« ampak »ogenj ljubezni, ki se poniža in služi, ki se brezbrižnosti zoperstavi s skrbnostjo in oblastnosti s krotkostjo; ogenj dobrote, ki ne stane kot orožje, ampak zastonjsko prenavlja svet«. Pred sveto mašo si je papež ogledal tudi razstavo škofijske Karitas z naslovom »Znamenja upanja«.

Izbrano 17/08/2025 Sveti oče v Albanu: V svet prinašajmo ogenj ljubezni, ki se poniža in služi Papež Leon XIV. današnjo nedeljo preživlja v družbi revnih oseb škofije Albano. Dopoldne je v cerkvi Santa Maria della Rotonda v mestu Albano daroval mašo – udeležili so se je ...

Opoldanska molitev ter kosilo z ubogimi in brezdomci

Sledila je opoldanska molitev z verniki pred apostolsko palačo v Castel Gandolfu. V svojem nagovoru pred njo je povabil, naj »vedno delamo za dobro vseh, tudi tistih, ki nam povzročajo trpljenje«, ter naj »na nasilje ne odgovarjamo z maščevanjem, ampak ostajamo zvesti resnici v ljubezni«. Tudi tokrat je pozval k molitvi za mir ter za to, da bo »v pogajanjih vedno na prvem mestu skupno dobro ljudstev«.

Izbrano 17/08/2025 Papež: Delajmo za dobro vseh in ostanimo zvesti resnici v ljubezni Po sveti maši v Albanu, h kateri so bile povabljene osebe, ki jim pomaga tamkajšnja škofijska Karitas, je papež Leon XIV. odšel v Castel Gandolfo ter pred apostolsko palačo z ...

Težko pričakovan trenutek za mnoge pa je bilo kosilo v Borgu Laudato si’, kamor je bilo povabljenih okoli sto oseb, ki jim pomaga škofijska Karitas Albano. Pred blagoslovom jedi je sveti oče zbrane na kratko nagovoril ter poudaril, da je za nas zelo pomembno lomljenje kruha: »Skupaj lomiti kruh, saj je to dejanje, po katerem prepoznamo Jezusa Kristusa med svojimi. To je sveta maša, a prav tako pomeni biti skupaj ob mizi, deliti darove, ki nam jih je dal Gospod,« je še dejal papež Leon XIV.