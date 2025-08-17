Išči

"Prosimo skupaj Marijo, Kraljico mučencev, naj nam pomaga, da bomo v vseh okoliščinah zvesti in pogumni pričevalci njenega Sina, ter bomo podpirali brate in sestre, ki danes trpijo zaradi vere." "Prosimo skupaj Marijo, Kraljico mučencev, naj nam pomaga, da bomo v vseh okoliščinah zvesti in pogumni pričevalci njenega Sina, ter bomo podpirali brate in sestre, ki danes trpijo zaradi vere."  (@VATICAN MEDIA)
Papež

Papež: Delajmo za dobro vseh in ostanimo zvesti resnici v ljubezni

Po sveti maši v Albanu, h kateri so bile povabljene osebe, ki jim pomaga tamkajšnja škofijska Karitas, je papež Leon XIV. odšel v Castel Gandolfo ter pred apostolsko palačo z verniki molil opoldansko molitev. V svojem nagovoru se je navezal na današnji evangeljski odlomek ter spodbudil, naj sledimo Jezusovemu zgledu: povabljeni smo, da vedno delamo za dobro vseh, tudi tistih, ki nam povzročajo trpljenje; da na nasilje ne odgovarjamo z maščevanjem, ampak ostajamo zvesti resnici v ljubezni.

Vatican News

Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo vam želim!
Danes nam evangelij predstavlja zahtevno besedilo (prim. Lk 12,49-53), v katerem Jezus z močnimi podobami in zelo odkrito svojim učencem pove, da njegovo poslanstvo, pa tudi poslanstvo tistih, ki hodijo za njim, ni tako zelo »rožnato«, ampak je »znamenje, ki se mu nasprotuje« (prim. Lk 2,34).

S temi besedami Gospod vnaprej pove, s čim se bo moral soočiti, ko mu bodo v Jeruzalemu nasprotovali, ga aretirali, žalili, tepli, križali; ko bo njegovo sporočilo, čeprav govori o ljubezni in pravičnosti, zavrnjeno; ko se bodo voditelji ljudstva kruto odzvali na njegovo pridiganje. Sicer so mnoge skupnosti, na katere se je evangelist Luka obračal s svojimi spisi, doživljale enako izkušnjo. Kakor nam pripovedujejo Apostolska dela, so bile to mirne skupnosti, ki so kljub svojim omejenostim skušale čim bolje živeti Učiteljevo sporočilo ljubezni (prim. Apd 4,32-33). In vendar so bile preganjane.

Vse to nas spominja, da dobrota ne najde vedno pozitivnega odziva okoli sebe. Nasprotno, včasih tisti, ki jo izkazuje, prav zato, ker njena lepota moti tiste, ki je ne sprejemajo, naleti na ostra nasprotovanja, celo na oblastnost in nasilje. Delovati v skladu z resnico stane, saj na svetu obstajajo tisti, ki izbirajo laž, ter zato, ker hudič, ki to izkorišča, pogosto skuša ovirati delovanje dobrih.

Jezus pa nas vabi, naj se z njegovo pomočjo ne predamo in ne prilagajamo tej miselnosti, ampak še naprej delamo za naše dobro ter za dobro vseh, tudi tistih, ki nam povzročajo trpljenje. Vabi nas, naj na nasilje ne odgovarjamo z maščevanjem, ampak ostajamo zvesti resnici v ljubezni. Mučenci pričujejo o tem s prelitjem svoje krvi za vero, vendar pa jih lahko tudi mi, v različnih okoliščinah in na različne načine, posnemamo.

Pomislimo na primer na ceno, ki jo morajo plačati dobri starši, če želijo dobro vzgajati otroke, v skladu z zdravimi načeli: prej ali slej bodo morali znati izreči kakšen »ne«, kaj popraviti, in to jih bo stalo trpljenja. Enako velja za učitelja, ki želi pravilno izobraziti svoje učence, za strokovnjaka, za redovnika, politika, ki nameravajo pošteno opravljati svoje poslanstvo, ter za vsakogar, ki si prizadeva dosledno, v skladu z nauki evangelija, izvajati svoje odgovornosti.

Sveti Ignacij Antiohijski je glede tega, medtem ko je potoval proti Rimu, kjer je potem pretrpel mučeništvo, kristjanom tega mesta pisal: »Nočem, da bi bili všeč ljudem, ampak Bogu« (Pismo Rimljanom, 2,1); dodal je: »Zame je lepše umreti v Jezusu Kristusu kot kraljevati do konca zemlje« (ibid, 6,1).

Bratje in sestre, prosimo skupaj Marijo, Kraljico mučencev, naj nam pomaga, da bomo v vseh okoliščinah zvesti in pogumni pričevalci njenega Sina, ter bomo podpirali brate in sestre, ki danes trpijo zaradi vere.

nedelja, 17. avgust 2025, 13:38

Angel Gospodov je molitev, ki jo v spomin na večno skrivnost učlovečenja molimo trikrat na dan: ob sedmih zjutraj, ob poldne in ob večernem zvonjenju, ko se začne mračiti. Ime Angel Gospodov izhaja iz prvih dveh besed molitve Angel Gospodov je oznanil Mariji. To molitev moli papež z okna apostolske palače na Trgu sv. Petra opoldne vsako nedeljo in praznik. Sveti oče ima pred molitvijo Angel Gospodov kratek nagovor na podlagi dnevnih beril. Molitvi in blagoslovu sledi pozdrav romarjev. Od velike noči do binkošti je namesto molitve Angel Gospodov molitev Raduj se Kraljica nebeška, s katero se spominjamo vstajenja Jezusa Kristusa. Na koncu obeh molitev se trikrat zmoli Slava Očetu.

Moli s papežem

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Angel Gospodov

Angel Gospodov je oznanil Mariji
– in spočela je od Svetega Duha.
Zdrava, Marija…

Glej, dekla sem Gospodova,
– zgodi se mi po tvoji besedi.
Zdrava, Marija…

In Beseda je meso postala
– in med nami prebivala.
Zdrava, Marija…

Prosi za nas sveta božja Porodnica.
Da postanemo vredni obljub Kristusovih.

 

Molimo.
Nebeški Oče, po angelu si nam oznanil učlovečenje svojega Sina. Posvečuj in podpiraj nas s svojo milostjo in nas po njegovem trpljenju in križu pripelji k slavi vstajenja.
Po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.

Slava Očetu… (3X)
Gospod, daj jim večni mir…

Apostolski ali papeški blagoslov
Gospod z vami.
In s tvojim duhom.
Hvaljeno bodi ime Gospodovo.
Zdaj in na veke.
Naša pomoč je v imenu Gospodovem.
Ki je ustvaril nebo in zemljo.
Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen.