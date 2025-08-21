Verniki med splošno avdienco 20. avgusta 2025 (@Vatican Media)

Papež

Na sredini splošni avdienci tudi skupina vernikov iz Chiclaya v Peruju

Med več tisoč verniki, ki so se 20. avgusta 2025 udeležili sredine splošne avdience, je bila prisotna tudi skupina iz Chiclaya v Peruju. 25 vernikov je v Rim poromalo z duhovnikom Martinom Uriartejem, ki je bil pred devetimi leti del prve skupine duhovnikov, ki jih je tedanji škof Prevost posvetil v svoji škofiji.

Kot je za Vatican News povedal duhovnik, je bil tedanji škof v Chiclayu vedno vsem na razpolago, danes pa so oni prišli k njemu, da se mu zahvalijo za vse dobro, kar je storil v njihovi škofiji med letoma 2015 in 2023. Pripovedoval je tudi o »solzah veselja in nenehni molitvi rožnega venca« v Chiclayu potem, ko se je 8. maja v osrednji loži bazilike svetega Petra pojavil novi papež Leon XIV.