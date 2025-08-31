Išči

UKRAINE-RUSSIA-CONFLICT-WAR
Papež

Leon XIV.: Glas orožja je treba utišati, glas bratstva in pravičnosti pa se mora dvigniti

Po molitvi in blagoslovu med opoldansko molitvijo Angel Gospodov v nedeljo, 31. avgusta 2025 je sveti oče najprej pozval: »Glas orožja je treba utišati, glas bratstva in pravičnosti pa se mora dvigniti«. Zatem je ob tragičnem dogodku v ameriški zvezni državi Minnesota prosil naj v svoje molitve vključujemo nešteto otrok, ki so vsak dan ubiti in ranjeni po vsem svetu.

Leon XIV.

Bližina ukrajinskemu ljudstvu

Dragi bratje in sestre, žal vojna v Ukrajini še naprej seje smrt in uničenje. Tudi v zadnjih dneh so bombardiranja prizadela več mest, vključno s prestolnico Kijev, in povzročila številne žrtve. Ponovno izražam svojo bližino ukrajinskemu ljudstvu in vsem ranjenim družinam. Vse pozivam, naj se ne prepustijo ravnodušnosti, ampak naj postanejo bližnji z molitvijo in konkretnimi dejanji dejavne ljubezni. Odločno ponavljam svoj nujni poziv k takojšnjemu premirju in resnemu prizadevanju za dialog. Čas je, da se odgovorni odpovejo logiki orožja in se s podporo mednarodne skupnosti podajo na pot pogajanj in miru. Glas orožja je treba utišati, glas bratstva in pravičnosti pa se mora dvigniti.

Molitev za številne ranjene in ubite otroke

Po streljanju med šolsko mašo v ameriški zvezni državi Minnesota
Po streljanju med šolsko mašo v ameriški zvezni državi Minnesota   (Tim Evans)

Naše molitve namenjamo za žrtve tragičnega streljanja med šolsko mašo v ameriški zvezni državi Minnesota. V svoje molitve vključujemo nešteto otrok, ki so vsak dan ubiti in ranjeni po vsem svetu. Prosimo Boga, naj ustavi pandemijo orožja, velikega in majhnega, ki okužuje naš svet. Naj nam naša Mati Marija, Kraljica miru, pomaga izpolniti Izaijevo prerokbo: »Svoje meče bodo prekovali v pluge in svoje sulice v srpe« (Iz 2,4).

Tragedija migrantov ob atlantski obali Mavretanije

Naša srca so ranjena tudi ob več kot petdesetih umrlih in približno stotih pogrešanih v brodolomu čolna, polnega migrantov, ki se je poskušal prebiti na 1100 kilometrov dolgi poti do Kanarskih otokov, in se je prevrnil ob atlantski obali Mavretanije. Ta smrtonosna tragedija se ponavlja vsak dan po vsem svetu. Molimo, da nas bo Gospod naučil, kot posameznike in kot družbo, v polnosti udejanjati njegovo besedo: »Tujec sem bil in ste me sprejeli« (Mt 25,35).

Vse naše poškodovane, pogrešane in mrtve, vsepovsod, izročamo v ljubeči objem našega Zveličarja.

nedelja, 31. avgust 2025, 17:46

Angel Gospodov je molitev, ki jo v spomin na večno skrivnost učlovečenja molimo trikrat na dan: ob sedmih zjutraj, ob poldne in ob večernem zvonjenju, ko se začne mračiti. Ime Angel Gospodov izhaja iz prvih dveh besed molitve Angel Gospodov je oznanil Mariji. To molitev moli papež z okna apostolske palače na Trgu sv. Petra opoldne vsako nedeljo in praznik. Sveti oče ima pred molitvijo Angel Gospodov kratek nagovor na podlagi dnevnih beril. Molitvi in blagoslovu sledi pozdrav romarjev. Od velike noči do binkošti je namesto molitve Angel Gospodov molitev Raduj se Kraljica nebeška, s katero se spominjamo vstajenja Jezusa Kristusa. Na koncu obeh molitev se trikrat zmoli Slava Očetu.

Zadnje opoldanske molitve

Moli s papežem

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Angel Gospodov

Angel Gospodov je oznanil Mariji
– in spočela je od Svetega Duha.
Zdrava, Marija…

Glej, dekla sem Gospodova,
– zgodi se mi po tvoji besedi.
Zdrava, Marija…

In Beseda je meso postala
– in med nami prebivala.
Zdrava, Marija…

Prosi za nas sveta božja Porodnica.
Da postanemo vredni obljub Kristusovih.

 

Molimo.
Nebeški Oče, po angelu si nam oznanil učlovečenje svojega Sina. Posvečuj in podpiraj nas s svojo milostjo in nas po njegovem trpljenju in križu pripelji k slavi vstajenja.
Po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.

Slava Očetu… (3X)
Gospod, daj jim večni mir…

Apostolski ali papeški blagoslov
Gospod z vami.
In s tvojim duhom.
Hvaljeno bodi ime Gospodovo.
Zdaj in na veke.
Naša pomoč je v imenu Gospodovem.
Ki je ustvaril nebo in zemljo.
Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen.