Leon XIV.: Glas orožja je treba utišati, glas bratstva in pravičnosti pa se mora dvigniti

Po molitvi in blagoslovu med opoldansko molitvijo Angel Gospodov v nedeljo, 31. avgusta 2025 je sveti oče najprej pozval: »Glas orožja je treba utišati, glas bratstva in pravičnosti pa se mora dvigniti«. Zatem je ob tragičnem dogodku v ameriški zvezni državi Minnesota prosil naj v svoje molitve vključujemo nešteto otrok, ki so vsak dan ubiti in ranjeni po vsem svetu.

Leon XIV.

Bližina ukrajinskemu ljudstvu

Dragi bratje in sestre, žal vojna v Ukrajini še naprej seje smrt in uničenje. Tudi v zadnjih dneh so bombardiranja prizadela več mest, vključno s prestolnico Kijev, in povzročila številne žrtve. Ponovno izražam svojo bližino ukrajinskemu ljudstvu in vsem ranjenim družinam. Vse pozivam, naj se ne prepustijo ravnodušnosti, ampak naj postanejo bližnji z molitvijo in konkretnimi dejanji dejavne ljubezni. Odločno ponavljam svoj nujni poziv k takojšnjemu premirju in resnemu prizadevanju za dialog. Čas je, da se odgovorni odpovejo logiki orožja in se s podporo mednarodne skupnosti podajo na pot pogajanj in miru. Glas orožja je treba utišati, glas bratstva in pravičnosti pa se mora dvigniti.

Molitev za številne ranjene in ubite otroke

Po streljanju med šolsko mašo v ameriški zvezni državi Minnesota (Tim Evans)

Naše molitve namenjamo za žrtve tragičnega streljanja med šolsko mašo v ameriški zvezni državi Minnesota. V svoje molitve vključujemo nešteto otrok, ki so vsak dan ubiti in ranjeni po vsem svetu. Prosimo Boga, naj ustavi pandemijo orožja, velikega in majhnega, ki okužuje naš svet. Naj nam naša Mati Marija, Kraljica miru, pomaga izpolniti Izaijevo prerokbo: »Svoje meče bodo prekovali v pluge in svoje sulice v srpe« (Iz 2,4).

Tragedija migrantov ob atlantski obali Mavretanije

Naša srca so ranjena tudi ob več kot petdesetih umrlih in približno stotih pogrešanih v brodolomu čolna, polnega migrantov, ki se je poskušal prebiti na 1100 kilometrov dolgi poti do Kanarskih otokov, in se je prevrnil ob atlantski obali Mavretanije. Ta smrtonosna tragedija se ponavlja vsak dan po vsem svetu. Molimo, da nas bo Gospod naučil, kot posameznike in kot družbo, v polnosti udejanjati njegovo besedo: »Tujec sem bil in ste me sprejeli« (Mt 25,35).

Vse naše poškodovane, pogrešane in mrtve, vsepovsod, izročamo v ljubeči objem našega Zveličarja.