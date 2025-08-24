Papež Leon XIV.: Nobenega ljudstva ni mogoče prisiliti v izgnanstvo

Papež Leon XIV. je v soboto, 23. avgusta 2025, sprejel v avdienco delegacijo skupine za begunce iz Chagosa. Ob tem je spomnil na trpljenje in odločnost čagoškega ljudstva, zlasti žensk, pri mirnem uveljavljanju svojih pravic. Nadalje je sveti oče poudaril, da morajo tisti na oblasti spoštovati ljudstva, tudi najmanjša in najšibkejša. Nato jih je pozval, naj se ozrejo v prihodnost in zaupajo v milost odpuščanja.

Leon XIV.

Prisrčno vas pozdravljam, člani delegacije združenja Chagos Refugees Group (Skupina beguncev Chagosa), ki ste si dolga leta neutrudno prizadevali za vrnitev ljudstva Chagos na njihove otoke. Popolnoma podpiram delo pokojnega papeža Frančiška, s katerim ste se srečali junija 2023 in ki vas je spodbujal pri vaših prizadevanjih. Dve leti pozneje sem vesel, da je vaš cilj dosegel pomemben uspeh, saj je bila nedavno s podpisom pogodbe zagotovljena pripojitev arhipelaga Chagos Republiki Mauritius.

To je pomemben korak k vaši vrnitvi domov. Delim vaše veselje in upanje. Skupaj se zahvalimo Bogu tako, da ponovimo čudovite besede psalma: »Velike reči je Gospod storil za nas, bili smo veseli. Tisti, ki sejejo s solzami, žanjejo z vriskanjem« (Ps 126).

Zahvaljujem se vsem vpletenim, ki so z odprtimi srci razumeli trpljenje vašega ljudstva in dosegli ta dogovor. Vesel sem, da sta dialog in spoštovanje odločitev mednarodnega prava, kot je upal moj predhodnik po vrnitvi s potovanja na Mauritius, končno odpravila hudo krivico (prim. Tiskovna konferenca, 10. september 2019). Pozdravljam odločnost čagoškega ljudstva, zlasti žensk, pri mirnem uveljavljanju svojih pravic.

Ponovna možnost vaše vrnitve na rodni arhipelag je spodbuden znak in ima simbolno moč na mednarodnem prizorišču: vsa ljudstva, tudi najmanjša in najšibkejša, morajo močni spoštovati v njihovi identiteti in njihovih pravicah, zlasti pravici do življenja na svoji zemlji; in nihče jih ne more prisiliti v izgnanstvo.

Zdaj izražam upanje, da se bodo oblasti Mauritiusa in tudi mednarodna skupnost zavzele, da bo vaša vrnitev po 60 letih potekala v najboljših možnih pogojih. Lokalna Cerkev bo zagotovo prispevala svoj delež, zlasti duhovni, kot je to vedno počela v času preizkušenj. Ta leta izgnanstva so med vami povzročila veliko trpljenja. Spoznali ste revščino, prezir in izključenost. Naj Gospod, z mislijo na boljšo prihodnost, ozdravi vaše rane in vam podeli milost odpuščanja tistim, ki so vam storili krivico. Vabim vas, da odločno pogledate v prihodnost.

Naj vas in vaše družine spremlja in varuje Devica Marija. Iz vsega srca vam in vsem čagoškim prebivalcem podeljujem apostolski blagoslov. Najlepša hvala!