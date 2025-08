Sveti oče Cerkvi v Afriki: Biti konkretno znamenje upanja in pospeševati edinost

V ruandskem glavnem mestu Kigali je od 30. julija do 4. avgusta 2025 potekalo plenarno zasedanje Simpozija škofovskih konferenc Afrike in Madagaskarja (SECAM) na temo »Kristus, vir upanja, sprave in miru«. Papež Leon XIV. se na udeležence obrača s spodbudo, naj je Cerkev v Afriki vidno znamenjo upanja.

Sveti oče v sporočilu, ki ga je v njegovem imenu podpisal državni tajnik kardinal Pietro Parolin, afriške škofe poziva, naj so »oprijemljiva znamenja upanja« in naj spodbujajo »edinost, zlasti v tistih delih družbe, ki so razdvojene zaradi delitev in polarizacije«. Papež izrazi upanje, da bi srečanje bilo »izkušnja Božje ljubezni« in bi »v srcih prebudilo varno upanje, ki ga daje Kristusovo odrešenje«. Afriške škofe spodbudja, naj si prizadevajo za edinost, da bi krajevne Cerkve bile vedno bolj konkretna zanemnja za vse ljudi. Ob koncu sporočila, naslovljenega na kardinala Fridolina Ambonga Besunguja, nadškofa Kinšase in predsednika SECAM-a, papež Leon XIV. prihodnost Cerkve v Afriki izroča Devici Mariji, ki je Mati upanja.

Plenarnega zasedanja Simpozija škofovskih konferenc Afrike in Madagaskarja (SECAM) se je udeležilo več kot 200 delegatov škofovskih konferenc, 13 kardinalov, 85 škofov, 72 duhovnikov in več deset posvečenih oseb in venikov laikov, tako moških kot žensk. Kardinal Ambongo je v uvodnem govoru pozval k prenehanju nasilja, preganjanja in oboroženih spopadov tako na afriški celini kot po svetu, ki ga razdirajo vojna, revščina, prisilno razseljevanje ljudi in ekološke krize.