Kateheza: Krščansko upanje je odločitev, da bomo ljubili tudi v uri preizkušnje

Papež Leon XIV. se je pri katehezi med sredino splošno avdienco 27. avgusta 2025 zaustavil ob začetku Jezusovega trpljenja, natančneje ob odlomku, ki pripoveduje, kako so Jezusa prijeli v vrtu Getsemani. V njem po besedah svetega očeta vidimo, »da se prisotnost Boga kaže prav tam, kjer človeštvo doživlja krivico, strah, osamljenost«. Prav tako je povabil k zavedanju, da nam »nihče ne more vzeti življenja, ki ga svobodno podarimo iz ljubezni«.

»Jezus ni bil žrtev aretacije, ampak se je sam izročil in tako postal avtor daru: Ne zaradi šibkosti, ampak iz ljubezni.« V tem dejanju je po papeževih besedah utelešeno upanje rešitve za naše človeštvo, saj nam kaže, da lahko tudi v najtemnejši uri ostanemo svobodni, da ljubimo do konca.

Logika evangelija je namreč drugačna od človeške: samo to, kar se daruje, cveti. Samo ljubezen, ki postane zastonjska, lahko povrne zaupanje tudi tam, kjer se vse zdi izgubljeno.

Sveti oče je prav tako povabil, naj dopustimo, da bo naše življenje odgovor na dobro, ki smo ga prejeli. »Ni potrebno, da imamo v življenju vse pod nadzorom. Dovolj je, da se vsak dan odločimo, da bomo svobodno ljubili.«

Svetopisemski odlomek: Jn 18,4-9

Tedaj je Jezus, ki je vedel, kaj vse bo prišlo nadenj, šel ven in jim rekel: »Koga iščete?« Odgovorili so mu: »Jezusa Nazarečana.« Rekel jim je: »Jaz sem.« Z njimi je stal tudi njegov izdajalec Juda. Ko jim je rekel: »Jaz sem«, so stopili nazaj in padli po tleh. Spet jih je vprašal: »Koga iščete?« Rekli so: »Jezusa Nazarečana.« Jezus je odgovoril: »Rekel sem vam, da sem jaz. Če torej mene iščete, pustite te, naj odidejo,« da bi se izpolnila beseda, ki jo je povedal: »Nikogar izmed teh, ki si mi jih dal, nisem izgubil.«

Cikel katehez – Jubilej 2025: Jezus Kristus, naše upanje



III. Jezusova velika noč

4. Izročitev. »Koga iščete?« (Jn 18,4)

Dragi bratje in sestre, danes se bomo zaustavili ob prizoru, ki zaznamuje začetek Jezusovega trpljenja: trenutek njegove aretacije v vrtu Getsemani. Evangelist Janez nam s svojo značilno globino ne predstavi Jezusa, ki je prestrašen, ki beži ali se skriva. Nasprotno, pokaže nam svobodnega človeka, ki stopi naprej in spregovori ter se odkrito sooči z uro, v kateri se lahko razodene luč največje ljubezni.

»Jezus, ki je vedel, kaj vse bo prišlo nadenj, je šel ven in jim rekel: "Koga iščete?"« (Jn 18,4). Jezus ve. Vendar pa se odloči, da se ne bo umaknil. Izroči se. Ne zaradi šibkosti, ampak iz ljubezni. Ljubezni, ki je tako polna, tako zrela, da se ne boji zavrnitve. Jezusa ne primejo: pusti se prijeti. Ni žrtev aretacije, ampak avtor daru. V tem dejanju je utelešeno upanje rešitve za naše človeštvo: vedeti, da lahko tudi v najtemnejši uri ostanemo svobodni, da ljubimo do konca.

Ko Jezus odgovori »jaz sem«, vojaki padejo po tleh. Gre za skrivnosten odlomek, saj ta izraz v svetopisemskem razodetju spominja na samo ime Boga: »Jaz sem«. Jezus razodeva, da se prisotnost Boga kaže prav tam, kjer človeštvo doživlja krivico, strah, osamljenost. Prav tam je prava luč pripravljena sijati brez strahu, da bi jo premagala vedno večja tema.

Sredi noči, ko se zdi, da se vse ruši, Jezus kaže, da krščansko upanje ni beg, ampak odločitev. Ta drža je sad globoke molitve, v kateri se Boga ne prosi, da bi nam prizanesel s trpljenjem, ampak da bi imeli moč, da bi vztrajali v ljubezni, zavedajoč se, da nam nihče ne more vzeti življenja, ki ga svobodno podarimo iz ljubezni.

»Če torej mene iščete, pustite te, naj odidejo« (Jn 18,8). V trenutku aretacije Jezus ne skrbi za to, da bi rešil sebe: želi le, da bi lahko njegovi prijatelji odšli svobodni. To dokazuje, da je njegova daritev resnično dejanje ljubezni. Jezus pusti, da ga stražarji primejo in zaprejo samo zato, da bi lahko njegovi učenci ostali na prostosti.

Jezus je živel vsak dan svojega življenja kot pripravo na to dramatično in vzvišeno uro. Ko ta pride, ima zato moč, da ne skuša pobegniti. Njegovo srce dobro ve, da izgubiti življenje iz ljubezni ni poraz, ampak prinaša skrivnostno rodovitnost. Kot pšenično zrno, ki prav s tem, ko pade v zemljo, ne ostane samo, ampak umre in rodi sad.

Tudi Jezus je vznemirjen spričo poti, za katero se zdi, da vodi samo v smrt in h koncu. Vendar pa je prav tako prepričan, da se samo življenje, izgubljeno iz ljubezni, na koncu ponovno najde. V tem je resnično upanje: ne v tem, da se skušamo izogniti bolečini, ampak da verujemo, da se tudi v osrčju najbolj krivičnih trpljenj skriva kal novega življenja.

In mi? Kolikokrat branimo svoje življenje, svoje načrte, svoje gotovosti, pri tem pa se ne zavedamo, da tako ostajamo sami. Logika evangelija je drugačna: samo to, kar se daruje, cveti. Samo ljubezen, ki postane zastonjska, lahko povrne zaupanje tudi tam, kjer se vse zdi izgubljeno.

Markov evangelij nam pripoveduje tudi o mladeniču, ki v trenutku, ko Jezusa aretirajo, gol pobegne (Mr 14,51). Gre za podobo, ki je skrivnostna, a globoko sugestivna. Tudi mi, ko skušamo hoditi za Jezusom, doživljamo trenutke, ki nas presenetijo, in ostanemo brez svojih gotovosti. To so najtežji trenutki, ko smo v skušnjavi, da bi zapustili pot evangelija, ker se nam ljubezen zdi nemogoča pot. In vendar bo prav mladenič tisti, ki bo na koncu evangelija ženam oznanil vstajenje, ne več gol, ampak oblečen v belo oblačilo.

To je upanje naše vere: naši grehi in naše oklevanje ne preprečujejo Bogu, da nam odpusti in nam povrne željo, da bi nadaljevali po poti za njim ter da bi postali sposobni darovati življenje za druge.

Dragi bratje in sestre, tudi mi se naučimo izročiti dobri volji Očeta ter dopustimo, da bo naše življenje odgovor na dobro, ki smo ga prejeli. Ni potrebno, da imamo v življenju vse pod nadzorom. Dovolj je, da se vsak dan odločimo, da bomo svobodno ljubili. In to je resnično upanje: vedeti, da nas tudi v temi preizkušnje podpira Božja ljubezen in v nas zori sad večnega življenja.