Karitas Albano: Ubogi, zadnji, bodo prvi na kosilu s papežem

Sveti oče bo v nedeljo, 17. avgusta 2025, v Borgu Laudato si’ v Castel Gandolfu kosil z osebami, ki jim pomaga škofijska Karitas Albano. Pred tem bo v cerkvi Santa Maria della Rotonda z njimi obhajal sveto mašo ter z verniki pred apostolsko palačo v Castel Gandolfu molil Angel Gospodov.

Daniele Piccini – Vatikan

Brezdomci prosili za lepa oblačila za srečanje s papežem

Zadnji bodo prvi. Tisti, ki živijo na družbenih in bivanjskih obrobjih, bodo v nedeljo povabljeni, naj zasedejo najboljša mesta za mizo. Okoli sto gostov bo s svetim očetom kosilo v vrtovih papeških vil. Tako kot v evangeljskih prilikah, povabljenci že iščejo najlepša oblačila za to priložnost. Alessio Rossi, direktor škofijske Karitas Albano, je za vatikanske medije povedal, da so brezdomci, ki so povabljeni na kosilo s svetim očetom, že prosili tudi za lepa in čista oblačila za srečanje z njim. Poleg tega je spregovoril o pripravah na srečanje ter o osebah, ki jim pomaga Karitas.

Kdo bodo gostje in kaj bo na jedilniku

Kosilo bo potekalo pod šotori v vrtovih Borga Laudato si’, papež in gostje bodo sedeli skupaj za eno mizo. Med njimi bodo osebe, ki bivajo v družinskih domovih in zatočiščih, ter tisti, ki prihajajo v menze in svetovalne centre Karitas na področju škofije Albano. Za postrežbo bo poskrbelo eno izmed lokalnih podjetij, tudi aperitiv, predjed in sladico bodo pripravile picerije in bari v Albanu. Na jedilniku bo zelenjavna lazanja, zloženka z jajčevci, telečja pečenka z zelišči, sadna kupa ter za konec sladica, tipična za to področje.

Kako je prišlo do ideje za kosilo

V nadaljevanju pogovora je direktor Karitas povedal, kako je prišlo do ideje, da bi organizirali to kosilo. Dejal je, da je po prvem papeževem obisku v Albanu 20. julija tamkajšnjemu škofu Vincenzu Vivi izrazil željo, da bi lahko skupaj z revnimi srečal svetega očeta. Škof je vprašal papeža, ki je bil zelo vesel predloga. Zatem je Sveti sedež potrdil, da bo Leon XIV. v nedeljo, 17. avgusta, ob 9.30 v tamkajšnjem Marijinem svetišču daroval sveto mašo, ki jo bodo oblikovale osebe, ki jim pomaga Karitas, zatem pa lahko v Borgu Laudato si’ skupaj tudi kosijo. Po Rossijevih besedah so bili vsi zelo veseli in so se z navdušenjem lotili vseh potrebnih priprav.

Izbrano 09/08/2025 Albano, sveti oče bo 17. avgusta obhajal mašo z osebami v stiski Papež Leon XIV. se bo v sredo, 13. avgusta, za nekaj dni ponovno vrnil v vilo Barberini v Castel Gandolfu. V nedeljo, 17. avgusta, bo dopoldne daroval sveto mašo v cerkvi Santa ...

Različne oblike revščine

Na vprašanje glede najpogostejših socialnih stisk na njihovem področju je odgovoril, da je škofija zelo velika (od Ciampina do Nettuna), zato se srečujejo z različnimi oblikami revščine. Ob obali je veliko brezdomcev, tako Italijanov kot tujcev, ki potrebujejo možnost umivanja, britja, pranja in prenočišča. V notranjosti, na področju Castelli Romani, pa pomoč potrebujejo večinoma osebe, ki kljub temu, da so zaposlene, ne uspejo vzdrževati svoje družine zaradi zdravstvenih ali delovnih težav. Te družine, kot se reče, »ne pridejo do konca meseca«, zato prejemajo pomoč v obliki hrane. Leta 2024 so pomagali 49.500 osebam, 3.580 družinam. Razdelili so več kot 48.000 obrokov. V prvih desetih mesecih prejšnjega leta je neprehrambene izdelke prejelo več kot 13.000 oseb, razdelili so skoraj 4500 zajtrkov, v Karitasovi ambulanti pa je pomoč prejelo 473 oseb.

Domačno vzdušje, veliko pričakovanje

Ob koncu pogovora je Alessio Rossi prav tako poudaril, da želijo v nedeljo ustvariti domačno vzdušje, kar je tudi v slogu Karitas. Po njegovih besedah so vsi navdušeni in vznemirjeni. Rekli so, da bodo že ob 8h prišli na sedež Karitas, kjer bodo počakali na mašo s svetim očetom. Mnogi brezdomci mu želijo povedati svoje zgodbe in težave, s katerimi se soočajo. »So pripravljeni in navdušeni,« je še dejal direktor Karitas škofije Albano.