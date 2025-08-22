Glas papežev za mir

Sveti oče je ob koncu pretekle splošne avdience petek, 22. avgust, ko obhajamo god Device Marije Kraljice, razglasil za dan molitve in posta za mir. Gre za pobudo, h kateri so večkrat povabili tudi nekateri njegovi predhodniki.

Isabella Piro – Vatikan

»Medtem ko je naša zemlja še naprej ranjena zaradi vojne v Sveti deželi, Ukrajini in mnogih drugih delih sveta, vse vernike vabim, da 22. avgust preživijo v postu in molitvi ter prosijo Gospoda, naj nam podari mir in pravičnost ter naj obriše solze tistih, ki trpijo zaradi nenehnih oboroženih spopadov. Naj Marija, Kraljica miru, posreduje, da bi narodi našli pot miru,« je povabil sveti oče preteklo sredo.

Postati moški in ženske sprave

Tudi papež Frančišek je v dvanajstih letih svojega pontifikata velikokrat pozval k miru, zlasti na Bližnjem vzhodu in v »mučeni Ukrajini«. Že septembra leta 2013, šest mesecev po nastopu petrinske službe, je razglasil dan molitve in pokore, da bi Boga prosili za »veliki dar« miru v Siriji, na Bližnjem vzhodu in po vsem svetu. Molitveno bdenje je potekalo na Trgu svetega Petra 7. septembra, na predvečer praznika Marijinega Rojstva. Sveti oče je tedaj med homilijo vse spodbudil, da bi postali »moški in ženske sprave in miru«.

Vojna je norost

Papež Frančišek je k molitvi za Bližnji vzhod povabil še ob dveh priložnostih: 27. oktobra 2023, dvajset dni po izbruhu vojne med Izraelom in Palestino, je v vatikanski baziliki potekala molitvena ura Pacem in terris, kot je naslov zgodovinske okrožnice papeža Janeza XXIII., ki je bila objavljena 60 let pred tem. Na Marijjo se je obrnil z naslednjimi besedami: »Temna ura je, Mati. In v tej mračni uri se potapljamo v tvoje svetle oči in se izročamo tvojemu srcu,« da bi človeštvo naučila »zavračati norost vojne, ki seje smrt in briše prihodnost«. Eno leto kasneje, 6. oktobra 2024, pa je papež Frančišek v baziliki svete Marije Velike z udeleženci sinode in številnimi verniki rimske škofije molil rožni venec za mir. Isti dan je tudi 7. oktober 2024, ko je minilo eno leto od začetka vojne med Izraelom in Palestino, razglasil za dan molitve in posta.

Prošnja k Mariji, Kraljici miru

K posebni molitvi za Ukrajino pa je papež Frančišek povabil na pepelnično sredo 2. marca 2022, teden dni po ruskih napadih na Kijev. Marijo, Kraljico miru, je prosil, naj »svet obvaruje pred norostjo vojne«. Isto prošnjo je ponovil tudi 25. marca, ko je v baziliki svetega Petra Marijinemu brezmadežnemu Srcu izročil ukrajinsko in rusko ljudstvo v upanju, da se bo vojna končala.

Trajen mir temelji na pravičnosti

K molitvi za spravo v svetu so spodbujali tudi drugi Petrovi nasledniki: 23. julija 2006 je papež Benedikt XVI. zaradi zaostrovanja razmer na Bližnjem vzhodu razglasil poseben dan molitve in pokore, da bi »Boga prosili za dragoceni dar miru«. V kolektivnem spominu pa ostaja tudi dan posta in molitve, ki ga je papež Janez Pavel II. razglasil 14. decembra 2001, tri mesece po napadu na stolpnici Svetovnega trgovinskega centra v New Yorku 11. septembra. Sveti oče je vernike povabil h goreči molitvi Bogu, »naj svetu podeli stanoviten mir, utemeljen na pravičnosti«.