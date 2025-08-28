Bolečina svetega očeta ob streljanju na katoliški šoli v Minneapolisu

Papež Leon XIV. je s telegramom izrazil svojo bolečino ob napadu, ki se je zgodil 27. avgusta 2025 na Katoliški šoli Marijinega oznanjenja v Minneapolisu v ZDA. Med sveto mašo v cerkvi, ki je del šolskega kompleksa, je napadalec streljal skozi okna, pri čemer sta dva otroka umrla, 17 oseb, večinoma otrok, pa je ranjenih; sedem jih je v kritičnem stanju.

V sporočilu, ki ga je podpisal državni tajnik kardinal Pietro Parolin, sveti oče izraža »svoje globoko sožalje in zagotavlja molitveno bližino vsem, ki jih je prizadela ta strašna tragedija«, zlasti tistim, ki žalujejo ob izgubi otrok. Duše umrlih otrok izroča ljubezni vsemogočnega Boga ter »moli za ranjene, reševalce, zdravstveno osebje in duhovnike, ki skrbijo zanje in za njihove bližnje«.

Ob koncu telegrama papež skupnosti Katoliške šole Marijinega oznanjenja, nadškofiji in vsem prebivalcem tamkajšnjega področja podeljuje apostolski blagoslov »kot poroštvo miru, moči in tolažbe v Gospodu Jezusu«.