Bližina svetega očeta prizadetim v poplavah ter povabilo k molitvi za mir

Po molitvi Angel Gospodov je sveti oče izrazil svojo bližino ob poplavah v Pakistanu, Indiji in Nepalu ter povabil k molitvi za konec vojn po svetu. Zahvalil se je tudi združenjem, ki na počitniških krajih skrbijo za kulturno animacijo in evangelizacijo.

Vatican News

»Dragi bratje in sestre,

blizu sem prebivalcem Pakistana, Indije in Nepala, ki so jih prizadele hude poplave. Molim za žrtve in njihove družine ter za vse, ki trpijo zaradi te nesreče.

Molimo, da bodo prizadevanja za ustavitev vojn in spodbujanje miru uspešna; da bo v pogajanjih vedno na prvem mestu skupno dobro ljudstev.

V tem poletnem času prejemam novice o številnih in raznolikih pobudah za kulturno animacijo in evangelizacijo, ki so pogosto organizirane na počitniških krajih. Lepo je videti, kako gorečnost za evangelij spodbuja ustvarjalnost ter zavzemanje skupin in združenj vseh starosti. Zahvaljujem se organizatorjem in vsem, ki na različne načine sodelujejo pri takšnih dogodkih.«