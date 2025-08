Bejrut. Papeževa bližina pet let po eksploziji v pristanišču

Sinoči, v nedeljo, 3. avgusta 2024, je v predelu Bejruta, ki meji na kraj tragedije, eksplozije v pristanišču, 4. avgusta 2020, potekala vigilija v spomin na peto obletnico. Ob tej priložnosti je bilo prebrano sporočilo Leona XIV., v katerem je papež libanonskemu ljudstvu zagotovil svojo bližino.

Pričevanja, spomini, tihi pohod, sajenje 75 dreves z imeni žrtev. S solzami in molitvami je Libanon obeležil peto obletnico eksplozije v pristanišču Bejrut 4. avgusta 2020. Pet let, 245 mrtvih in 6000 ranjenih: odprta rana, še ena preizkušnja za Deželo ceder, skupaj z vojnami, gospodarskimi in političnimi krizami ter socialno negotovostjo.

Sporočilo papeža Leona XIV., ki ga je podpisal kardinal Pietro Parolin, vernim iz Bejruta in tistim, ki so sodelovali v molitvenem bdenju za žrtve 4. avgusta 2020.

Ko se tukaj zbirate ob peti obletnici tragične eksplozije v pristanišču Bejrut, sveti oče, papež Leon XIV., zagotavlja vam in vsem Libanoncem svojo duhovno bližino in občestvo v molitvi. V tem času spomina vas vabi, da premišljujete o Kristusovi drži in besedah ob smrti svojega prijatelja Lazarja. Jezus je resnično osvetlil skrivnost naše smrti. Ob smrti je Jezus jokal (prim. Jn 11,35) in njegove solze se pridružujejo našim ob izgubi in trpljenju naših bližnjih. Tako je Kristus blizu vsakemu od vas. Nato je Jezus molil k Očetu, viru življenja, in da bi nam dal znamenje, je ukazal Lazarju, naj pride iz groba. In to se je zgodilo. Krščansko upanje tukaj najde zagotovilo, da je Kristus Bog življenja in da smrt nima in nikoli ne bo imela zadnjo besedo: Jezus je naš Zveličar. Kakor Marti, ki žaluje za smrtjo svojega brata Lazarja, tudi vam Gospod pravi: »Jaz sem vstajenje in življenje: kdor vame veruje, bo živel, tudi če umre; in vsakdo, ki živi in vame veruje, vekomaj ne bo umrl. Veruješ v to?« (Jn 11,25-26).

Če se soočamo s skrivnostjo smrti in trpljenja, kot da bi bili potopljeni v temo, nam Gospod ponuja luč vere! To je naše upanje pred smrtjo. In od našega krsta so se za tiste, ki verujejo, odprla vrata v Očetovo hišo, kjer nas čaka sam Bog. Sveti oče vas vabi, da se, kakor libanonske cedre, simbol vaše države, ozrete tudi v nebesa, tam je Bog, naš Oče! Papež goreče upa, da bo vsak od vas čutil njegovo naklonjenost, pa tudi naklonjenost celotne Cerkve. Prosi usmiljenega Očeta, naj v svoji hiši počitka, luči in miru sprejme vse tiste, ki so v tej eksploziji izgubili življenje. Ponovno želi izraziti svoje sočutje vsem, katerih srca so strta in ki trpijo zaradi izgube svojih bližnjih, pa tudi tistim, ki so bili ranjeni ali so zaradi te katastrofe izgubili vse. Ljubljeni in trpeči Libanon ostaja v središču njegovih molitev.

Zahvaljuje se tudi škofom, duhovnikom in redovnikom, ki so blizu ljudem in ki jih podpirajo tako, da jim pomagajo upirati pogled v nebesa in hoditi po zemlji v upanju, zlasti v preizkušnjah. Zaupajoč vas varstvu in materinski priprošnji Device Marije, pa tudi svetega Charbela in drugih libanonskih svetnikov, vam sveti oče iz vsega srca podeljuje v znak tolažbe svoj apostolski blagoslov.

Kardinal Pietro Parolin, državni tajnik njegove svetosti.