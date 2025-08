80 let po Hirošimi in Nagasakiju. Papež: Prostor dati pravičnosti, dialogu in bratstvu

Danes mineva osemdeset let od atomskega bombardiranja japonskega mesta Hirošime, čez tri dni pa se bomo spominjali bombardiranja Nagasakija, na kar je spomnil papež Leon XIV. ob koncu splošne avdience, 6. avgusta 2025.

»Rad bi zagotovil svojo molitev za tiste, ki so utrpeli fizične, psihološke in družbene posledice. Kljub minevanju let so ti tragični dogodki splošno opozorilo pred opustošenjem, ki ga povzročajo vojne, zlasti jedrsko orožje. Upam, da bo v današnjem svetu, ki ga zaznamujejo velike napetosti in krvavi konflikti, iluzorna varnost, ki temelji na grožnji medsebojnega uničenja, dala prostor orodjem pravičnosti, praksi dialoga in zaupanju v bratstvo,« je dejal papež.