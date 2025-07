Za papeža Leona XIV. vsak dan 100 kg pošte

V center za sortiranje pošte v Fiumicinu vsak dan prispe na stotine pisem za papeža Leona XIV..

Naslov je pogosto nejasen ali napačen, pa vendar je naslovnik dobro znan. Na mnogih pismih, voščilnicah ali razglednicah piše samo »za Njegovo Svetost« ali »za papeža Leona«. Kar je dovolj, saj je vsem italijanskim poštarjem jasno, da morajo pošiljko dostaviti v Vatikan. Papež Leon XIV. od svoje izvolitve dalje tako vsak dan prejme približno 100 kg pisem.

Antonello Chidichimo, vodja sortirnega centra italijanske pošte (Poste Italiane) v Fiumicinu, pravi, da od 8. maja letos »pisma prihajajo z vsega sveta in trenutno ni mogoče ugotoviti, katera država papežu piše največ. Danes so kartice in razglednice prispele iz Združenih držav Amerike, Kosova in Indije.«

Vsa pošta, namenjena Svetemu sedežu, gre skozi varnostne preglede z računalniškim sistemom, nato pa »papeževo pošto« prenesejo v distribucijski center, ki je najbližje Vatikanu, od koder jo zatem tudi dostavijo naslovniku.

Kdo piše svetemu očetu in kaj, seveda ne moremo vedeti. A iz pisave in risbic na ovojnicah lahko pogosto sklepamo, da so pošiljatelji otroci, trepetajoča pisava pa daje slutiti, da papežu morda piše starejša oseba. Vsekakor pa je vsaka poštna pošiljka dragoceno sporočilo mnogih ljudi po vsem svetu in slutimo lahko, da se na svetega očeta obračajo z voščili, dobrimi željami ter zagotovili za molitev in tudi prošnjami zanjo.