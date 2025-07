VIDEO Papežev molitveni namen za julij 2025: Za formacijo v razločevanju

Papež Leon XIV. nas v molitvenem namenu za mesec julij 2025 vabi k molitvi, da bi se vedno bolj naučili razločevati, kako naj izberemo poti življenja in zavračati vse, kar nas oddaljuje od Kristusa in evangelija.

Leon XIV.

Papežev molitveni namen

Za formacijo v razločevanju

Molimo, da bi se vedno bolj naučili razločevati, kako naj izberemo poti življenja in zavračati vse, kar nas oddaljuje od Kristusa in evangelija.

Sveti Duh, ti, luč našega razumevanja, nežen dih, ki vodi naše odločitve, daj mi milost, da bom pozorno poslušal tvoj glas in razločeval skrite poti svojega srca, da bom lahko dojel, kaj ti je resnično pomembno in osvobodil svoje srce njegovih težav. Prosim te za milost, da se naučim ustaviti se, da se zavem svojega delovanja, občutkov, ki prebivajo v meni, in misli, ki me preplavljajo, in ki jih pogosto niti ne zaznam.

Hrepenim po tem, da bi me moje izbire vodile k veselju evangelija. Tudi, če bom moral iti skozi trenutke dvomov in utrujenosti, tudi če se bom moral boriti, premišljevati, iskati, začeti znova … Ker je na koncu poti tvoja tolažba sad prave odločitve.

Podari mi globlje razumevanje tega, kar me žene, da bom lahko zavrnil tisto, kar me oddaljuje od Kristusa, da ga bom vedno bolj ljubil in mu služil. Amen.