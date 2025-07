Telefonski pogovor med Svetim očetom in predsednikom države Palestine

V izjavi Tiskovnega urada Svetega sedeža v ponedeljek, 21. julija 2025, je zapisano, da je »Sveti oče Leon XIV. danes dopoldne prejel telefonski klic njegove ekscelence Mahmuda Abbasa, predsednika države Palestine, glede nedavnega dogajanja v konfliktu v Gazi in nasilja na Zahodnem bregu.

Tiskovni urad Svetega sedeža

Med telefonskim pogovorom je sveti oče ponovno pozval k polnemu spoštovanju mednarodnega humanitarnega prava, pri čemer je poudaril obveznost zaščite civilistov in svetih krajev ter prepoved neselektivne uporabe sile in prisilnega preseljevanja prebivalstva. Glede na dramatične humanitarne razmere je bila poudarjena nujnost zagotavljanja pomoči tistim, ki so najbolj izpostavljeni posledicam konflikta in omogočanja ustreznega dostopa do humanitarne pomoči.

Na koncu je sveti oče spomnil na deseto obletnico globalnega sporazuma med Svetim sedežem in državo Palestino, podpisanega 26. junija 2015 in ki je začel veljati 2. januarja 2016.