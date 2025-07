Papež

Telefonski pogovor med papežem in Netanjahujem. Leon XIV: Naj se vojna konča

Izraelski premier je v petek, 18. julija 2025, dopoldne, dan po vojaškem napadu na cerkev Svete Družine v Gazi, telefonsko poklical papeža. Papež je ponovil svojo zaskrbljenost zaradi »dramatične humanitarne situacije« v Gazi in ponovno poudaril nujnost zaščite bogoslužnih prostorov in vseh ljudi v Palestini in Izraelu.

Vatican News Papež Leon XIV. je v petek dopoldne v svoji rezidenci v Castel Gandolfu prejel telefonski klic izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja »po včerajšnjem izraelskem vojaškem napadu na cerkev Svete Družine v Gazi, v katerem so umrli trije ljudje, drugi pa so bili ranjeni, nekateri huje«. To je sporočil Tiskovni urad Svetega sedeža. Med pogovorom je Leon XIV. »ponovno pozval k ponovnemu zagonu pogajanj ter k premirju in koncu vojne«. Papež je nadalje izrazil »zaskrbljenost zaradi dramatične humanitarne situacije prebivalstva v Gazi, katere bolečo ceno plačujejo zlasti otroci, starejši in bolni«. V izjavi je na koncu rečeno, da je papež »ponovil nujnost zaščite bogoslužnih prostorov in predvsem vernikov ter vseh ljudi v Palestini in Izraelu«.