Tajvan, Leon XIV. moli za žrtve tajfuna in pošilja pomoč prebivalstvu

Papež Leon XIV. je bil obveščen o škodi, ki jo je povzročil tropski ciklon in je Apostolsko elemozinerijo prosil, naj nudi podporo prizadetim v nesreči.

Vatican News

Papež Leon XIV. je bil obveščen o žrtvah in škodi, ki jo je na Tajvanu povzročil tajfun Danas, ki je v zadnjih dneh z veliko silo prizadel otoška območja. Papež »moli za prizadete« in je Apostolsko elemozinerijo naprosil, naj »prebivalstvu pošlje konkretno pomoč«. To je novinarjem v sredo, 16. julija 2025, sporočil direktor Tiskovnega urada Svetega sedeža Matteo Bruni.

Tropski ciklon, ki je prizadel tajvansko obalo, je za seboj pustil sled uničenja. Doslej sta bili potrjeni dve mrtvi osebi, več kot 500 pa jih je bilo ranjenih zaradi porušitve struktur ali pa so bili udeleženi v prometnih nesrečah po tajfunu. Po prvih poročilih je bilo evakuiranih več kot 3000 ljudi.