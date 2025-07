Papež

Papež spomnil na svetovni dan starih staršev in ostarelih

Po molitvi Angel Gospodov in blagoslovu na 17. nedeljo med letom je sveti oče dejal: »Dragi bratje in sestre! Danes praznujemo peti svetovni dan starih staršev in ostarelih z geslom: »Blagor človeku, ki ni izgubil svojega upanja.« Na stare starše in ostarele glejmo kot na priče upanja, ki so sposobne osvetliti pot novim generacijam. Ne zapustimo jih, ampak z njimi sklenimo zavezo ljubezni in molitve«.