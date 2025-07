Sveti oče začenja svoj poletnih oddih v Castel Gandolfu

Papež Leon XIV. je začel svoj poletni oddih v Castel Gandolfu. V Vilo Barberini je prispel v nedeljo, 6. julija, popoldan, s prisrčno dobrodošlico pa ga je pričakala navdušena množica tako domačinov kot romarjev in turistov.

Sveti oče je v Castel Gandolfo prispel okoli 17. ure, mnogi pa so ga pričakovali že nekaj ure prej: verniki, skupine redovnic, turisti, zlasti pa domačini tega majhnega mesteca, ki leži nad jezerom Albano. In prav pri njih se je papež najprej ustavil ter podajal roke, izmenjal nekaj besed in blagoslavljal otroke. Pred vhodom v Vilo Barberini so ga sprejeli direktor papeških vil Andrea Tamburelli, castelgandolfski župan Alberto De Angelis, škof Vincenzo Viva in predsednica vatikanskega governatorata s. Raffaella Petrini.

(ANSA)

Pozdravil ga je tudi Tadeusz Rozmus, župnik papeške župnije sv. Tomaža Villanovskega v Castel Gandolfu, kjer bo sveti oče prihodnjo nedeljo daroval mašo. Opisal ga je kot zelo odprtega, izjemno prijaznega in nasmejanega. Mesto se je zelo potrudilo, da bi ga čim bolje sprejelo. »Mi kot župnija,« je dejal Rozmus, »se posvečamo liturgičnemu vidiku, saj bomo gostili papežega čez teden dni v naši cerkvi, ki je posvečena sv. Tomažu Villanovskemu, prav tako avguštincu.«

Župnik je pritrdil, da je zanimanje za papežev prihod zelo veliko, kar lahko vidi po števili e-pošti in telefonskih klicih. Ljudje se namreč zanimajo za udeležbo pri maši in potek dogodkov, klici pa prihajajo celo iz ZDA in Avstralije. »Očitno papežev prihod zelo odmeva po vsem svetu,« je pripomnil in še dodal, da Castel Gandolfo ni le kraj počitka, saj bo sveti oče tukaj tudi delal in imel srečanja.

Direktor tiskovnega urada Svetega sedeža Matteo Bruni je zatrdil, da je sveti oče izrazil veselje, da bo poletni oddih preživel v Castel Gandolfu, ter hvaležnost, da bo v prihodnjih dneh lahko srečal tamkajšnje ljudi in nadaljeval s svojimi dejavnostmi na tako lepem kraju.

Apostolska palača v Castel Gandolfu, od Rima približno 25 kilometrov oddaljenem mestecu, je bila zgrajena v začetku 17. stoletja, papeži pa so jo skozi zgodovino uporabljali zlasti kot poletno rezidenco, na željo Frančiška pa je bila leta 2016 preurejena v muzej.

Sveti oče Leon XIV. bo naslednja dva tedna bival v Vili Barberini, ki jo je obiskal že dvakrat od začetka svojega pontifikata. V nedeljo, 13. julija, bo ob 10. uri v papeški župniji sv. Tomaža Villanovskega daroval sveto mašo, ob 12. uri pa z verniki na trgu pred apostolsko palačo molil Angel Gospodov. V nedeljo, 20. julija, bo dopoldne maševal v katedrali v Albanu, kasneje pa v Castel Gandolfu vodil opoldansko molitev. Popoldan se bo vrnil v Vatikan.