Sveti oče otrokom: Že od malega graditi mostove, nikoli spodbujati sovraštva

Sveti oče se je v četrtek, 3. julija 2025, v dvorani Pavla VI. srečal z okoli 300 otroki in mladimi, ki so sodelovali na poletnem taboru v Vatikanu, pridružilo pa se jim je tudi 300 otrok iz Ukrajine, ki jih čez poletje gosti Karitas. Papež je odgovoril na tri vprašanja, ki so mu jih zastavili otroci, in jih spodbudil, naj iščejo prijateljstvo z Jezusom tudi s sodelovanjem pri maši. Prav tako jih je povabil, naj sprejemajo tiste, ki so drugačni, in si prizadevajo za graditev miru.

Vatican News

Letošnji počitniški tedni, namenjeni otrokom zaposlenih v Vatikanu, so potekali pod geslom »Vse drugo, kadar je drugi vse«. Udeležencem so želeli pomagati, da bi se naučili premagovati predsodke, saj živimo v času, ko se zdi vedno težje govoriti, graditi odnose, podeliti besede, misli ter tudi trenutke igre in zabave.

Ministrirant od 6. leta dalje

Prva je vprašanje svetemu očetu zastavila Giulia. Zanimalo jo je, če je kot otrok hodil k maši. »Seveda! Vsako nedeljo, z mamo in očetom,« je takoj odgovoril papež in dodal nekaj spominov na svoje otroštvo v Chicagu. Povedal je, da je pri šestih letih začel ministrirati v župniji. Ob 6.30 so imeli sveto mašo in on je vsak dan pred šolo ministriral. Mama jih je vsako jutro zbudila in rekla: »Gremo k maši«. »Zelo rad sem stregel pri maši, saj so me že kot otroka učili, da je Jezus vedno blizu, da je On vedno najboljši prijatelj; in da je maša način, kako najti tega prijatelja, kako biti z Jezusom, še preden sem prejel prvo obhajilo,« je dejal papež. Ob tem je spomnil, da je bila takrat maša v latinščini, tako da se je moral najprej naučiti odgovorov v latinščini, kasneje pa v angleščini, saj je odraščal v Združenih državah Amerike. »Vendar pa ni bilo tako pomembno, v katerem jeziku se je maševalo, ampak izkušnja skupnega ministriranja s prijatelji ter bližina z Jezusom. Vedno je bilo nekaj zelo lepega.«

(@Vatican Media)

Sprejemati drugačne, graditi mostove

Edoardo pa se je navezal na geslo počitniških tednov in svetega očeta vprašal, kako naj otroci sprejemajo tiste, ki so drugačni. Papež je najprej v angleščini pozdravil skupino otrok iz Ukrajine in dejal, da so takšne izkušnje zelo pomembne: »Da se srečamo med seboj iz različnih držav, dežel, jezikov.« Navzoče je povabil, naj živijo »izkušnjo medsebojnega srečanja, spoštovanja« ter naj se naučijo biti prijatelji drug z drugim. Nato je nadaljeval v italijanščini ter dejal, da je Ukrajina dežela, »ki zelo trpi zaradi vojne«. Omenil je razlike, ki zagotovo obstajajo med obema prisotnima skupinama otrok, začenši z jezikom, ki ga govorijo, posledično prihaja tudi do težav pri medsebojnem razumevanju. »Vendar pa je zelo pomembno, da se kadar najdemo priložnost za srečanje, naučimo medsebojnega spoštovanja; da se ne osredotočamo na razlike, ampak vidimo, kako živeti srečanje v spoštovanju drugega; da gradimo mostove, prijateljstvo, se zavedamo, da smo lahko vsi prijatelji, bratje in sestre ter tako lahko hodimo skupaj in gremo naprej,« je poudaril sveti oče ter dodal, da to ni vedno lahko: »Včasih je potreben poseben napor. Slišimo besede: "Ampak on ni takšen kot jaz, ona je drugačna … Ne govori z mano … Jaz vidim drugače …" In vendar se moramo naučiti vzajemnega spoštovanja, vedeti, da je mogoče živeti srečanje in da lahko vsi živimo kot prijatelji,« je sklenil papež Leon XIV. odgovor na drugo vprašanje.

(@Vatican Media)

Nikoli ne spodbujajte sovraštva

Zadnje pa je bilo povezano v vojno v Ukrajini. Damiano je želel vedeti, kaj lahko nove generacije storijo, da bi zgradili mir. Sveti oče je odgovoril, da se že kot otroci lahko vsi naučimo graditi mir in prijateljstvo ter podal tudi nekaj praktičnih predlogov: »Ne vstopajte v vojno, v boj, nikoli ne spodbujajte sovraštva.« Tudi otroci so lahko pozorni na stvari, ki se zdijo majhne, a lahko prerastejo v velike. »Na primer nekdo reče: "Bolj so mi všeč tisti čevlji, pa jih nimam." Takrat se mi lahko druga oseba zdi slaba, ali pa čutim zavist, nekaj, kar me moti v srcu. Jezus pa nas vabi, naj se naučimo biti vsi prijatelji, vsi bratje in sestre. In živeti to izkušnjo, da smo Italijani, Američani, Ukrajinci, iz države, iz katere prihajamo, vsi smo Božji sinovi in hčere«. Na tem mestu je papež povabil, da bi se že od malih nog učili »medsebojnega spoštovanja«, da bi »v drugem videli nekoga, ki je takšen kot jaz,«, ki »ni tako zelo drugačen«. »Tudi če govori drug jezik, obstajajo tudi geste! Obstaja način, kako se približati drugemu: lahko se podeli nekaj kruha, lahko iščeš načine, kako pomagati drugemu.« Zato po besedah svetega očeta »tudi najmlajši lahko začnejo iskati možnosti in priložnosti, da bi spodbujali mir, prijateljstvo in ljubezen med vsemi«.