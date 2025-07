Sveti oče ob »Tekmi srca«: Šport lahko spreminja soočenje v srečanje

Papež Leon XIV. je igralcem in gledalcem dobrodelne »Tekme srca«, ki je potekala v torek, 15. julija 2025, zvečer v L’Aquili, namenil video sporočilo. V njem je poudaril pomen spodbujanja dialoga in miru v svetu, ki je razdeljen.

»Tekma srca« je nogometna tekma, na kateri se pomerita ekipa italijanskih pevcev in ekipa italijanskih politikov, njen izkupiček pa je namenjen projektu Accoglienza (Sprejem), s katerim Fundacija Bambino Gesù in Karitas Italija zagotavljata hrano, nastanitev in materialno podporo družinam hospitaliziranih otrok iz vse Italije in iz tujine.

Video sporočilo papeža Leona XIV.



Dragi prijatelji, ki igrate ali spremljate »Tekmo srca«, to vaše srečanje me spodbuja, da z vami podelim nekaj misli; izhajajoč iz pomena besed, ki jo opredeljujeta: »tekma« in »srce«.

Tekma v tem primeru pomeni srečanje. Srečanje, kjer tudi nasprotniki najdejo namen, ki jih združuje: letos so to predvsem otroci, ki prosijo za pomoč; otroci, ki prihajajo v Italijo z vojnih območij ter jim projekt bolnišnice in Fundacije Bambino Gesù ter Karitas Italija nudi gostoljubnost. Zdi se, da je vedno težje, skoraj nemogoče, najti prostor, da bi prisluhnili tem stvarem.

Toda na misel mi pride še ena tekma; tista, o kateri govorita film Joyeux Noël in pesem Paula McCartneya, ki so jo 25. decembra 1914 igrali nekateri vojaki (nemški, francoski in angleški) med t.i. božičnim premirjem v bližini kraja Ypres v Belgiji.

Še se je mogoče – vedno se je mogoče – srečati, tudi v času razdeljenosti, bomb in vojn. Da bi lahko to storili, je potrebno ustvariti priložnosti. Izzvati razdeljenosti in prepoznati, da je to največji izziv: srečati se. Skupaj prispevati k dobremu namenu. Ponovno povezati v eno razlomljena srca, svoja in srca drugih. Prepoznati, da smo v Božjem srcu vsi eno. In da je srce kraj srečanja z Bogom in z drugimi.

»Tekma« in »srce« tako postaneta dve besedi, ki ju je potrebno uporabiti skupaj. Lepo je, da se to zgodi na dobrodelnem dogodku, ki je športni in televizijski hkrati; in ki zbira sredstva za življenje, za zdravljenje, ne pa za uničevanje in smrt.

Šport – kadar ga dobro živi tisti, ki ga izvaja, in tisti, ki navija – ima to veličino, da soočenje spreminja v srečanje, razdeljenost v vključenost. Osamljenost v skupnost. In televizija, kadar ni samo povezava, ampak občestvo pogledov, nam lahko pomaga ponovno odkriti, kako naj gledamo drug drugega. Z ljubeznijo namesto s sovraštvom.

Prav tako je pomenljivo, da danes igrata dve ekipi, ekipa politikov in ekipa pevcev. To nam sporoča, da politika lahko združuje namesto razdvaja, če se ne zadovolji s propagando, ki se hrani z ustvarjanjem sovražnikov, ampak se posveča težki in nujni umetnosti soočanja, ki išče skupno dobro. Spominja nas tudi, da glasba bogati s pomenom naše besede in naše spomine: vse odkar smo kot otroci začeli govoriti in pomniti. Otroci, katerim je posvečeno vaše srečanje, te stvari vedo. Imajo čistost srca, ki jim omogoča, da vidijo Boga.

Vsakemu izmed vas in vsem, ki jih bo združil ta dogodek in bodo pomagali projektu, ki ga podpira, želim, da bi otroke pogledali v oči in se od njih učili. Da bi ponovno našli pogum sprejemanja ter bi bili moški in ženske srečanja. In moč, da bi verjeli in prosili, da bo prišlo do premirja; čas, ko bo prenehalo sovraštvo. V igri je naša človečnost. Naj ta tekma, ki govori o miru, pomeni točko v njegovo korist.