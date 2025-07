Sveti oče ob koncu splošne avdience posebej pozdravil mlade

Trg svetega Petra so med splošno avdienco, 30. julija, napolnili mnogi mladi, ki se ta teden udeležujejo jubileja mladih. Sveti oče jim je zato ob koncu namenil spodbudne pozdrave v več jezikih.

»Dragi mladi, vabim vas k molitvi, da bi ti dnevi vere, premišljevanja in prijateljstva prinesli sadove dobrega,« je dejal papež in pri tem nagovoril zlasti mlade Italijane.

Angleško govoreče romarje upanja je spodbudil, naj odprejo svoja srca za Božjo ljubezen, ki ozdravlja, da bodo tako lahko postali še svetlejši nosilci upanja v svet.

Srčen pozdrav je namenil špansko govorečim mladim, ki so prišli na jubilej upanja, in jih povabil: »Danes molimo na poseben način za Cerkev, da ne bi nikoli nehala voditi ljudi k srečanju z Gospodom, da bi slišali njegovo Besedo, ozdravili svoje rane in bili glasniki vesele novice.«

Mladim Poljakom, ki so prišli v Rim na jubilej mladih, pa je dejal: »To srečanje z Jezusom v bratskem občestvu, naj okrepi vašo vero in upanje, napolni vaša srca z mirom in vas pridruži njegovi ljubezni. Sprejmite od Kristusa te darove in jih delite s svojimi sovrstniki in svojimi rojaki v vaši domovini.«