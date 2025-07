Sveti oče mladim: Bog vas je ustvaril z namenom in poslanstvom

S svetim očetom sta se v soboto, 5. julija, srečali dve romarski skupini: mladi iz škofije Kopenhagen ter učitelji katoliških šol iz Danske, Irske, Anglije, Walesa in Škotske. Mlade romarje upanja je spodbudil, naj prisluhnejo Gospodovemu glasu v svojem srcu, kajti Bog je vsakega od njih ustvaril z namenom in življenjskim poslanstvom. Učiteljem pa je spregovoril o pomembni vlogi, ki jo imajo pri vzgoji otrok in mladih, katerim so vzorniki v veri in življenju.

Romanje naj bo vir navdiha in upanja

Papež jih je pozdravil s svojim običajnim pozdravom »Mir z vami!« ter izrazil veselje, da se z njimi srečuje v okviru njihovega romanja v Rim v tem jubilejnem letu, posvečenem upanju.

»Hodite po sledeh številnih romarjev iz različnih držav, ki že stoletja romajo v Rim, v večno mesto. Za kristjane je bil Rim vedno poseben dom, saj je kraj, kjer sta apostola Peter in Pavel kot mučenca darovala svoje življenje in s tem izkazala največje pričevanje o svoji ljubezni do Jezusa,« je dejal in se kot Petrov naslednik zbranim romarjem zahvalil, da so prišli, ter zagotovil molitev, da bi »ob obisku različnih svetih krajev črpali navdih in upanje iz globokega zgleda, kako so svetniki in mučenci posnemali Kristusa«.

Izpostavil je, da »ima romanje pomembno vlogo v našem življenju vere, saj nas oddalji od domov in vsakodnevne rutine ter nam daje čas in prostor za globlje srečanje z Bogom. Takšni trenutki nam vedno pomagajo rasti, saj nas Sveti Duh nežno oblikuje tako, da smo vedno bolj podobni umu in srcu Jezusa Kristusa.«

(@Vatican Media)

Zapomnite si, Bog vas je ustvaril z namenom

Sveti oče je posebej nagovoril mlade in jih spodbudil, naj prisluhnejo, kaj jim govori Bog: »Dragi bratje in sestre, mladi, ki ste danes zjutraj zbrani tukaj z nami, zapomnite si, da je Bog vsakega od vas ustvaril z namenom in poslanstvom v tem življenju. Izkoristite to priložnost za poslušanje in za molitev, da boste jasneje slišali Božji glas, ki vas kliče globoko v vaših srcih.«

Dodal je, da »danes pogosto izgubljamo sposobnost poslušanja, resničnega poslušanja«: »Poslušamo glasbo, naša ušesa so nenehno preplavljena z najrazličnejšimi digitalnimi vnosi, včasih pa pozabimo prisluhniti lastnemu srcu in prav v našem srcu nam Bog govori, nas kliče in vabi, da bi ga bolje spoznali in živeli v njegovi ljubezni. In s tem poslušanjem boste morda odprti in boste Božji milosti dovolili, da okrepi vašo vero v Jezusa (prim. Kol 2,7), tako da boste ta dar lažje delili z drugimi.«

(@Vatican Media)

Mladi se bodo po vas zgledovali

Leon XIV. se je obrnil tudi na učitelje: »Kar sem pravkar rekel mladim, enako velja tudi za vas, zlasti glede na vašo pomembno vlogo pri formaciji današnje mladine: otrok, najstnikov, mladih odraslih. Kajti zgledovali se bodo po vas kot vzornikih: vzornikih v življenju, vzornikih v veri. Zgledovali se bodo po vas zlasti v tem, kako učite in kako živite. Upam, da boste vsak dan gojili svoj odnos s Kristusom, ki nam daje vzorec vsega pristnega poučevanja (prim. Mt 7,28), da boste tako lahko vodili in spodbujali vse, ki so vam zaupani, da bodo v svojih življenjih sledili Kristusu.«

Ob vrnitvi domov se romanje nadaljuje

Sveti oče jih je ob koncu še spodbudil, naj ob vrnitvi na svoje domove ne pozabijo, da se romanje ne konča, ampak se »preusmeri na vsakodnevno romanje učencev«.

»Mi vsi smo romarji in vedno smo romarji. Hodimo, medtem ko poskušamo slediti Gospodu in najti pot, ki bi zares bila naša življenjska pot. To zagotovo ni lahko, a z Gospodovo pomočjo, priprošnjo svetnikov in medsebojnim spodbujanjem ste lahko prepričani, da bo izkušnja tega romanja, če boste le ostali zvesti in boste vedno zaupali v Božje usmiljenje, skozi vaše življenje obrodila sadove.«