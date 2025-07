Sveti oče Leon XIV. in spontanost otroka

Papež Leon XIV. je 7. junija v vatikanski apostolski palači sprejel družino Giovannija Giordana, sodelavca kaplana, ki služi v kasarni karabinjerjev V.B. Salvo D'Acquisto v rimskem predelu Tor di Quinto.

Preprostega srečanja sta se udeležila njegova žena in nekaj let star sinček, ki je ob prihodu svetega očeta brez oklevanja stekel k njemu in ga spontano objel. Fotografije so zaokrožile po spletu in prebudile ganjenost ob prizoru papeža, ki z nasmehom razširi roke in fantka objame.

Kustos v apostolski palači p. Bruno Silvestrini je dogodek, ki mu je prisostvoval, takole komentiral: »Ne moremo, da ne bi pomislili na evangeljski prizor in Jezusove besede “Kdor ne postane kakor otrok, ne bo prišel v nebeško kraljestvo” (prim. Mt 18,3). In prav v ob teh prizorih se zdi, da nam želi Božja previdnost nekaj prišepniti: včasih so prav osebe s svobodno dušo tiste, ki lahko bolj kot kdor koli drug prepoznajo lepoto in očetovstvo Boga.«