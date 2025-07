Papež latinskoameriškim katehistom: Obnovite željo, da bi oznanjali Kristusa

Sveti oče je katehistom Latinske Amerike, ki so od 7. do 11. julija 2025 zbrani v paragvajski prestolnici Asunción, poslal telegram.

V sporočilu, ki ga je podpisal državni tajnik kardinal Pietro Parolin, sveti oče pozdravlja organizatorje in udeležence XIII. rednega zasedanja in X. študijskega dneva Združenja latinskoameriških katehistov. V teh dneh razmišljajo predvsem »o osebi Jezusa iz Nazareta, ki je središče in cilj kateheze«. Papež jih spodbuja, naj »izhajajoč iz tega ljubečega poznavanja Kristusa« obnovijo željo, da bi ga oznanjali, da bi »evangelizirali« in še druge vodili k veri Vanj ter bili odsev njegove žive navzočnosti (prim. Katekizem katoliške Cerkve, št. 426-429).