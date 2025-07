Sveti oče klical kardinala Pizzaballo: Dovolj je pobojev v Gazi

Papež Leon XIV. je v petek, 18. julija 2025, dopoldan po telefonu poklical jeruzalemskega latinskega patriarha, ki je bil skupaj s pravoslavnim patriarhom Teofilom III. na poti v Gazo. Delegacija iz Jeruzalema je po četrtkovem napadu na edino katoliško cerkev v Gazi dostavila več sto ton humanitarne pomoči. Papež je ponovno zagotovil svojo bližino in solidarnost s palestinskim prebivalstvom ter poudaril, da je čas, da se poboji končajo.

Vatican News

Papežev klic na meji z Gazo

Kot je za vatikanske medije povedal kardinal Pizzaballa, ga je sveti oče poklical, ko so se nahajali tik ob meji z Gazo. Izrazil jim je »svojo bližino, naklonjenost, molitev in podporo ter zagotovil, da bo storil vse, da bi dosegli ne samo premirje, ampak tudi konec te tragedije«.

Po besedah jeruzalemskega latinskega patriarha je papež Leon XIV. večkrat dejal, da je čas, »da se konča ta morija ter da je to, kar se je zgodilo neopravičljivo«. Prav tako je poudaril, da je potrebno zagotoviti, da ne bo več žrtev. Kardinal se v imenu latinskega patriarhata ter vseh Cerkva v Sveti deželi papežu zahvaljuje za njegovo »bližino, za molitev, ki jo je zagotovil tudi že v preteklosti«. Hkrati pa mu v imenu celotne skupnosti v Gazi, bratov, sester, duhovnikov, redovnikov in redovnic zagotavlja tudi njihovo molitev in zahvalo«.

(AFP or licensors)

Pizzaballa in Teofil III. na obisku v Gazi

Jeruzalemski latinski patriarhat je 18. julija 2025 v izjavi za javnost zapisal, da sta kardinal Pierbattista Pizzaballa in jeruzalemski grški pravoslavni patriarh Teofil III. po hudem napadu na kompleks cerkve Svete Družine v Gazi »zjutraj kot del cerkvene delegacije vstopila v Gazo in tako izrazila skupno pastoralno skrb Cerkva v Sveti deželi ter njihovo zaskrbljenost za skupnost v Gazi«.

V sporočilu je nadalje zapisano, da se bo delegacija med svojim bivanjem »srečala s člani tamkajšnje krščanske skupnosti, jim izrazila sožalje in solidarnost ter nudila podporo prizadetim v nedavnih dogodkih«.

Dostavljena pomoč ni namenjena samo kristjanom

Kardinal Pizzaballa »bo osebno ocenil humanitarne in pastoralne potrebe skupnosti, da bi pomagal usmerjati nenehno prisotnost in odziv Cerkve«. Na prošnjo latinskega patriarhata in v sodelovanju s humanitarnimi partnerji je bil zagotovljen dostop za dostavo nujne pomoči, ki ni namenjena samo krščanski skupnosti, ampak tudi čim večjemu številu družin. Ta je vključevala več sto ton hrane, komplete prve pomoči in nujno potrebno medicinsko opremo. Poleg tega je patriarhat zagotovil evakuacijo tistih, ki so bili v napadu ranjeni, v zdravstvene ustanove zunaj Gaze, kjer bodo deležni potrebnega zdravljenja.

Sporočilo se sklene s povabilom k molitvi za varnost delegacije ter za »prekinitev vojaških dejavnosti med obiskom. Latinski patriarhat ostaja trden v svoji zavezanosti krščanski skupnosti ter vsem prebivalcem Gaze. Ne bodo pozabljeni in ne zapuščeni«.