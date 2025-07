Sveti Janez Henrik Newman bo dobil naziv cerkvenega učitelja

Papež Leon XIV. je 31. julija 2025 sprejel v avdienco prefekta Dikasterija za zadeve svetnikov, kardinala Marcella Semerara, ter potrdil pritrdilno mnenje plenarnega zasedanja kardinalov in škofov, članov Dikasterija za zadeve svetnikov, da se kardinalu svetemu Janezu Henriku Newmanu podeli naziv »učitelj vesoljne Cerkve«.

Sveti Janez Henrik Newman se je rodil 21. aprila 1801 v Londonu. Postal je služabnik anglikanske Cerkve in v okviru univerzitetne dejavnosti ustanovil »Oxfordsko gibanje«. Po pozornem premisleku in poglobljenem proučevanju začetkov krščanstva, je zaprosil za sprejem v katoliško Cerkev. Leta 1847 je bil posvečen v duhovnika. V Veliki Britaniji je ustanovil kongregacijo Oratorij sv. Filipa Nerija. Leta 1879 je bil imenovan za kardinala. Oblikoval je celovit filozofski in teološki pogled, ki ga je izrazil v delih velikega pomena. Slovito geslo Cor ad cor loquitur je bilo vztrajna in rodovitna referenčna točka njegovega življenja in njegove misli. Umrl je 11. avgusta 1890 v Edgbastonu blizu Birminghama. Leta 2010 je bil prištet med blažene, za svetnika pa razglašen 19. oktobra 2019.