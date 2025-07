Sporočilo svetega očeta Leona XIV. udeležencem nacionalne skupščine Pax Christi ZDA

Papež Leon XIV. je poslal sporočilo udeležencem narodne skupščine Pax Christi ZDA, ki poteka v Detroitu v Michiganu od 25. do 27. julija 2025.

Leon XIV.

Svoje prisrčne pozdrave in najboljše želje namenjam udeležencem polletne nacionalne skupščine Pax Christi ZDA, ki poteka v mesecu juliju v Detroitu v Michiganu.

Sredi številnih izzivov, s katerimi se sooča naš današnji svet, vključno z razširjenimi oboroženimi spopadi, razdori med ljudstvi in izzivi prisilnih migracij, so prizadevanja za spodbujanje nenasilja bolj potrebna kot kdaj koli prej. Dobro je, da se spomnimo, da so bile po nasilju križanja prve besede vstalega Kristusa apostolom besede miru, »neoboroženega in razorožujočega miru, ponižnega, vztrajnega miru« (Prvi blagoslov »Urbi et Orbi«, 8. maj 2025).

Jezus še naprej pošilja svoje sledilce v svet, da bi postali ustvarjalci miru v svojem vsakdanjem življenju. V župnijah, soseskah in še posebej na obrobju je še toliko bolj pomembno, da je prisotna in vidna Cerkev, ki je sposobna sprave (prim. Govor Italijanski škofovski konferenci, 17. junij 2025).

Na poseben način molim, da bo vaše srečanje navdihnilo vse v Pax Christi ZDA, da si bodo prizadevali preoblikovati svoje lokalne skupnosti v »hiše miru, kjer se učimo umirjati sovražnost z dialogom, kjer se izvaja pravičnost in se ohranja odpuščanje« (prav tam). Na ta način boste pomagali še mnogim ljudem, da sprejmejo povabilo svetega Pavla, naj živijo v miru s svojimi brati in sestrami (prim. Rim 12,18). S temi občutki zaupam skupščino priprošnji Marije, Matere Cerkve, in z veseljem podeljujem svoj apostolski blagoslov kot zagotovilo obilnih nebeških milosti.