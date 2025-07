Redovnice po papeževem obisku doma za ostarele: Okrepila se je naša vez z njim

Ponedeljkov obisk papeža Leona XIV. v domu za ostarele »Sveta Marta« v Castel Gandolfu je trajal slabo uro, vendar je v redovnicah, zaposlenih in dvajsetih oskrbovankah pustil neizbrisne spomine, čustva in solze.

Sprejeto povabilo

Kot je za Vatican News povedala s. Eliana Martinelli, ki vodi omenjeno strukturo, so takoj ko so izvedele, da bo sveti oče del poletnega oddiha preživel v bližnjih papeških vilah, napisale pismo, katerega je osebno odnesla v Vilo Barberini. Dolgo časa niso dobile nobenega odgovora, konec prejšnjega tedna pa so jim po telefonu sporočili, da bo sveti oče prišel k njim v ponedeljek, 21. julija, ob 10.25. Po besedah redovnice je bila prva reakcija »vse prej kot zadržana«, niso mogle verjeti, da je res. Zadnji papež, ki je obiskal ta dom za ostarele v bližini jezera, je bil Pavel VI. leta 1965. Po začetnem šoku so si, kakor Marta, zavihale rokave in začele pripravljati vse za njegov prihod. »Papež Leon je prišel k nam ob točno dogovorjeni uri,« je povedala s. Eliana in dodala: »Ob prihodu je dejal: "Povabile ste me in sem tukaj."«

Sveti oče je spomnil na nedeljski evangelij, ki je govoril o Jezusovem obisku pri Marti in Mariji »in danes sem tukaj prav v Betaniji svete Marte,« se je pošalil papež. Po pozdravih in zahvalah se je ob kavi in pijači zadržal z njimi v pogovoru na terasi s pogledom na jezero. Sestra Eliana je dejala, da je papež preprost in sproščen ter se je počutil kot doma. Na koncu srečanja so mu redovnice izročile ikono Svete Družine ter dar za njegovo poslanstvo, saj vedo, da mu je pri srcu karitativnost za revne. Ob odhodu »je bilo v njegovih in naših očeh veliko veselje, pospremile smo ga z aplavzom in še enkrat nas je pozdravil iz avtomobila,« se spominja s. Eliana in doda, da je bila izkušnja resnično čudovita. »Papež je pozdravil in blagoslovil vse oskrbovanke in osebje. Njegova prisotnost je vedno sporočilo, pripomore h krepitvi naše vezi z njim. Naše oskrbovanke so jokale od veselja,« je še dejala redovnica.

Ganjenost do solz

To je potrdila tudi 86-letna Giovanna Sugaroni, ki je v dom za ostarele prišla pred letom in pol. S solzami v očeh je povedala, da je bila ganjena že večer prej, ko jim je predstojnica povedala, da bo prišel k njim sveti oče. Višek veselja pa je doživela med obiskom, saj se je papež usedel prav poleg nje.

Človek, ki ne skriva svojih čustev

85-letna Adriana Ciccone, ki je pred tremi meseci prišla v Castel Gandolfo iz Neaplja, pa je dejala, da jo je ganila osebnost papeža Leona XIV. »V njem sem videla preprostost in ganjenost. Ganjenost, katere se ni sramoval. In tudi mene je to ganilo. Vidi se, da je oseba, ki se ne boji izraziti tega, kdo je. Nisem govorila neposredno s papežem in iskreno rečeno, bi se počutila nelagodno, saj me je ganila veličina tega človeka,« je še povedala Adriana, ena izmed ostarelih gospa, ki živijo v domu.