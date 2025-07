»Rebus papeža Leona«. Izzivi v današnji geopolitični situaciji.

Italijanska geopolitična revija Limes je zadnjo številko posvetila papežu Leonu XIV.. Predstavitev je potekala 1. julija na italijanskem veleposlaništvu pri Svetem sedežu v Rimu. Med govorniki sta bila vikar rimske škofije kardinal Baldo Reina in glavni urednik revije Limes Lucio Caracciolo.

Sveti sedež kot geopolitični subjekt

Lucio Caracciolo je spregovoril o Svetem sedežu kot geopolitičnem subjektu, rekoč, da »geopolitika Cerkve ni v nasprotju z njeno duhovnostjo, ampak je njena izpeljanka«, kar kažejo različne škofije, ki predstavljajo Cerkev po vsem svetu. Zatrdil je, da Cerkev doživlja krizo ravno kot geopolitični subjekt, kar je povezano z njeno identiteto in torej z likom papeža.

Potrebujemo čut za občestvo

Zadnja številka revije Limes ima naslov »Rebus papeža Leona«. Caracciolo se v uvodniku sklicuje na homilijo, ki jo je papež izrekel dan po izvolitvi med mašo pro ecclesia, ki jo je obhajal s kardinali, in v kateri je zatrdil, da se mora vsak, ki v Cerkvi opravlja službo oblasti, »izničiti, da bi Kristus pokazal, postati majhen, da bi Kristus bil spoznan in poveličan, v celoti se darovati, da bi vsak človek imel priložnost, da ga spozna in ljubi«.

Te papeževe besede nam pomagajo razumeti, trdi Caracciolo, da »ne potrebujemo nekega velikega človeka, velikega papeža, ampak potrebujemo Cerkev, ki funkcionira sama, saj je petrinska oblast tista, ki narekuje smer. Potreben je čut za občestvo, ki je danes v nevarnosti.« Caracciolo meni, da papež Leon svojo rojstno državo smatra kot neobhodno biološko in kulturno referenco ter da obstaja določena kontinuiteta s Frančiškom, ki je zatrjeval, da Cerkev potrebuje pretres, vendar gre za kontinuiteto z drugačnim pristopom.

Poudarek na miru

Caracciolo meni, da se »ameriški papež zaveda, da ga bodo merili po odnosu z oblastmi, natančneje z najmočnejšimi silami. Pomembno je torej, da je od začetka vztrajal pri miru, kar se skorajda že zdi banalnost, a mir je izjemno dragocena beseda v tem času, ko do nas prihajajo samo sporočila vojne in vojna retorika. In prav to, da je izpostavil nujnost miru, lahko po Caracciolovih besedah reši rebus današnje zgodovinske aktualnosti.

Obnoviti vlogo Cerkve v Evropi

Kardinal Reina pa je dejal, da papež Leon XIV. »v sebi previdnostno združuje različne koordinate, ki so koristne za Cerkev v današnjem času, za dialog s svetom in za razvoj, za katerega upamo, da se bo zgodil«. Po njegovem prepričanju bo treba prej ali slej razmisliti o odnosu med Cerkvijo in Evropo, papež Leon pa je za to dobro podkovan. Obnoviti bo treba »vlogo, odnos in prisotnost Cerkve v Evropi, pomen evropske Cerkve, ne hegemonije evropske Cerkve, ampak evropske Cerkve, ki je omogočila, da se je evangelij iz Evrope razširil po svetu«.

Novi papež in Božja previdnost

Kot Američan, ki pa ima evropske korenine, papež pozna miselnost Cerkve v Združenih državah Amerike, tako njene svetle kot temne plati, saj ameriško stvarnost pozna od znotraj. Ima dobro predstavo o svetu, saj je bil dvanajst let generalni predstojnik avguštincev, obiskoval je avguštinske skupnosti po vseh celinah in sprejemal pomembne odločitve. Prav tako je bil misijonar v Latinski Ameriki, ki je s katoliškega vidika zelo živa celina. Prevost je dve leti vodil Dikasterij za škofe in torej zelo dobro pozna tudi rimsko kurijo, in to v obdobju, ko se je že več let izvajala reforma, ki jo je začel papež Frančišek.

Kardinal Reina je dejal, da v vseh teh elementih bolj kot neki rebus vidi dar Božje previdnosti, načrt in skrivnost. Spomnil je tudi, da je 133 kardinalov, ki so se med seboj slabo poznali, v dobrih 24 urah prišlo do soglasja. »Božja previdnost je poskrbela, da so se v papežu Leonu povezali vsi ti elementi: evropske korenine, poznavanje Združenih držav, misijonarska poteza, svetovni nazor, poznavanje rimske kurije.«

Konkretna znamenja za oblikovanje edinosti

Upoštevati je treba tudi avguštinsko duhovnost, je nadaljeval Reina ter izpostavil slogo, usmerjenost k Bogu, poudarek na Kristusu kot središču in bratstvo. »Papež je človek, ki zagotovo že daje konkretna znamenja o tem, kako oblikovati edinost, saj tudi znotraj Cerkve ne manjka nasprotij,« je zatrdil in izpostavil izzive, s katerimi se mora soočiti sveti oče. To so evangelizacija v današnjem času, kriza poklicev, reforma rimske kurije, ob upoštevanju dejstva, da se je na generalnih kongregacijah pred konklavom pokazala potreba po Cerkvi z obliko soodgovornega upravljanja, nato pa še vprašanje periferij in bivanjskih periferij ter zapuščina papeža Frančiška.