Papež

Pri papežu v Castel Gandolfu ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski

Sveti oče Leon XIV. je danes, v sredo, 9. julija 2025, dopoldne, v svoji rezidenci v Castel Gandolfu sprejel njegovo ekscelenco, gospoda Volodimirja Zelenskega, predsednika Ukrajine, s katerim se je zadržal v pogovoru o trajajočem konfliktu in nujnosti izbire poti do pravičnega in trajnega miru.

Tiskovni urad Svetega sedeža Med prisrčnim pogovorom je bil ponovno potrjen pomen dialoga kot najboljšega načina za končanje sovražnosti. Sveti oče je izrazil sožalje zaradi žrtev ter obnovil svoje molitve in bližino ukrajinskemu ljudstvu ter spodbudil vsa prizadevanja za osvoboditev zapornikov in iskanje skupnih rešitev. Sveti oče je ponovno potrdil svojo pripravljenost, da v Vatikanu sprejme na pogajanja predstavnike Rusije in Ukrajine.