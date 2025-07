Z ljubeznijo prenašajmo vero, ki smo jo živeli toliko let v družini in v vsakdanjih srečanjih. (@Vatican Media)

Izšla je poslanica svetega očeta Leona XIV. za 5. svetovni dan starih staršev in ostarelih, ki ga bomo obhajali v nedeljo, 27. julija 2025, z naslovom: Blagor človeku, ki ni izgubil svojega upanja (prim. Sir 14,2).

Leon XIV.

POSLANICA SVETEGA OČETA

za 5. svetovni dan starih staršev in ostarelih

27. julij 2025

Blagor človeku, ki ni izgubil svojega upanja (prim. Sir 14,2)

Dragi bratje in sestre, jubilej, ki ga živimo, nam pomaga odkriti, da je upanje vedno vir veselja, v vsaki starosti. Ko ga okrepi še ogenj dolgega življenja, postane vir popolne blaženosti.

Sveto pismo predstavlja različne primere moških in žensk, ki so bili že v letih, in jih je Gospod vključil v svoje načrte zveličanja. Pomislimo na Abrahama in Saro: ker sta oba ostarela, sta bila nejeverna do Božje Besede, ki jima je obljubila sina. Zdi se, da jima je nezmožnost rojevanja zaprla pogled upanja na prihodnost.

Nič drugačen ni Zaharijev odziv na oznanilo rojstva Janeza Krstnika: »Po čem bom to spoznal? Jaz sem namreč star in moja žena je že zelo v letih.« (Lk 1,18). Zdi se, da starost, nerodovitnost in propadanje ugašajo upanje na življenje in rodovitnost vseh teh mož in žena. Tudi vprašanje, ki ga Nikodem postavi Jezusu, ko mu Učitelj govori o »novem rojstvu« se zdi zgolj retorično: »Kako se more človek roditi, če je star? Mar more drugič iti v telo svoje matere in se roditi?« (Jn 3,4). In vendar pred na videz vnaprej znanim odgovorom Gospod svoje sogovornike vsakokrat preseneti z zveličavnim posegom.

Ostareli, znamenja upanja

V Svetem pismu Bog večkrat pokaže svojo previdnost, ko se obrača na ljudi, ki so že v letih. To se ni zgodilo samo Abrahamu, Sari, Zahariju in Elizabeti, ampak tudi Mojzesu, ki je bil poklican, da osvobodi svoje ljudstvo, ko je imel dobrih osemdeset let (prim. 2 Mz 7,7). S temi odločitvami nas uči, da je starost v njegovih očeh čas blagoslova in milosti, in da so ostareli zanj prve priče upanja. »Kaj neki je ta čas starosti?«, se glede tega sprašuje sv. Avguštin. »Bog ti tukaj odgovarja: 'O, naj tvoja moč resnično popusti, da bo v tebi lahko ostala moja moč in boš mogel z apostolom reči: Kadar sem slaboten, sem močan'« (Super Ps. 70,11). Dejstvo, da število starejših danes raste, za nas postaja znamenje časov, ki smo jih poklicani razločevati, da bi dobro razumeli zgodovino, ki jo živimo.

Življenje Cerkve in sveta namreč lahko razumemo samo v sosledju rodov. Objem ostarelega človeka pa nam pomaga razumeti, da se zgodovina ne izčrpa v sedanjosti, niti je ne použijejo hitra srečanja in razdrobljeni odnosi, temveč se vije proti prihodnosti. V Prvi Mojzesovi knjigi najdemo ganljiv prizor blagoslova, ki ga je ostareli Jakob dal svojim vnukom, Jožefovim sinovom: njegove besede jih spodbujajo, da z upanjem gledajo na prihodnost kot na čas Božjih obljub (prim. 1 Mz 48,8-20). Če je torej res, da krhkost starejših potrebuje moč mladih, je prav tako res, da neizkušenost mladih potrebuje pričevanje starejših, da modro načrtujejo prihodnost. Kolikokrat so nam bili naši stari starši zgled vere in pobožnosti, državljanske kreposti in družbene zavzetosti, spomina in vztrajnosti v preizkušnjah! Ta lepa dediščina, ki so nam jo izročili z upanjem in ljubeznijo, za nas ne bo nikoli zadosten razlog za hvaležnost in doslednost.

Znamenja upanja za ostarele

Jubilej je od svojih svetopisemskih začetkov predstavljal čas osvoboditve: sužnji so bili osvobojeni, dolgovi odpuščeni, zemlja vrnjena prvotnim lastnikom. To je bil čas obnove socialnega reda, kakršnega je hotel Bog, v katerem so bile sanirane neenakosti in zatiranja, ki so se nakopičila skozi leta. Jezus je obnovil te dogodke osvoboditve, ko je v shodnici v Nazaretu razglasil veselo vest ubogim, vid slepim, osvoboditev jetnikom in povrnitev svobode zatiranim (prim. Lk 4,16-21).

Če pogledamo na ostarele s te jubilejne perspektive, smo tudi mi poklicani, da skupaj z njimi doživimo osvoboditev, predvsem od osamljenosti in zapuščenosti. To leto je ugoden trenutek za dosego tega: Božja zvestoba svojim obljubam nas uči, da je v starosti neka blaženost, neko pristno evangeljsko veselje, ki zahteva, naj podremo zidove brezbrižnosti, v katere so se pogosto zaprti ostareli. Naše družbe se vsepovsod preveč pogosto navadijo, da dopustijo, da tako pomemben in bogat del njihove skupnosti ostaja odrinjen in pozabljen.

Spričo tega položaja je potrebna sprememba tempa, ki naj pokaže prevzem odgovornosti s strani celotne Cerkve. Vsaka župnija, vsako združenje, vsaka cerkvena skupina je poklicana, da postane dejavna v »revoluciji« hvaležnosti in skrbi, ki jo je treba uresničiti s pogostim obiskovanjem ostarelih, ustvarjanjem mrež podpore ter molitve zanje in z njimi, s tkanjem odnosov, ki lahko dajo upanje in dostojanstvo tistim, ki se čutijo pozabljene. Krščansko upanje nas vedno priganja, naj si drznemo več, naj razmišljamo na široko in se ne zadovoljimo s status quo. V tem primeru delamo za spremembo, ki bo ostarelim vrnila spoštovanje in naklonjenost.

Zaradi tega je papež Frančišek želel, da bi bil Svetovni dan starih staršev in ostarelih predvsem s srečevanjem s tistimi, ki so sami. Iz istega razloga se je odločil, da tisti, ki letos ne bodo mogli priti v Rim na romanje, lahko »prejmejo jubilejni odpustek, če sami za primeren čas obiščejo osamljene starejše […] skoraj kot bi poromali h Kristusu, ki je navzoč v njih (prim. Mt 25,34-36)« (Apostolska Penitencierija, Norme za podelitev jubilejnega odpustka, III). Obisk starejšega človeka je način srečanja z Jezusom, ki nas osvobaja brezbrižnosti in osamljenosti

Kot ostareli lahko upamo

Sirahova knjiga izreka blagor tistim, ki niso izgubili upanja (prim. 14,2), in namiguje, da je v našem življenju – posebno če je dolgo – lahko veliko razlogov, da se s pogledom oziramo nazaj, namesto v prihodnost. Vendar pa je, kot je zapisal papež Frančišek med svojim zadnjim bivanjem v bolnišnici, »naše telo šibko, a kljub temu nam nič ne more preprečiti, da bi ljubili, da bi molili, da bi se darovali, da bi živeli drug za drugega v veri kot svetla znamenja upanja« (Angelus, 16. marca 2025). Imamo svobodo, ki nam je ne more vzeti nobena težava: svobodo ljubiti in moliti. Vsi lahko vedno ljubimo in molimo.

Ljubezen, ki jo čutimo do svojih dragih – do zakonca, s katerim smo preživeli velik del življenja, do otrok, do vnukov, ki razveseljujejo naše dneve – ne ugasne, ko moči pojenjajo. Nasprotno, pogosto ravno njihova naklonjenost prebudi naše energije ter nam prinese upanje in tolažbo.

Ta znamenja življenjske moči ljubezni, ki imajo svoje korenine v samem Bogu, nam dajejo pogum in nas spominjajo, da »čeprav naš zunanji človek razpada, se naš notranji dan za dnem obnavlja« (2 Kor 4,16). Zato še posebej kot starejši vztrajajmo v zaupanju v Gospoda. Vsak dan se pustimo prenoviti iz srečanja z Njim v molitvi in sveti maši. Z ljubeznijo prenašajmo vero, ki smo jo živeli toliko let v družini in v vsakdanjih srečanjih: vedno hvalimo Boga za njegovo dobrohotnost, negujmo edinost z našimi dragimi, odprimo svoje srce za tiste, ki so bolj oddaljeni, in posebej za tiste, ki živijo v stiski. V vsaki starosti bomo znamenja upanja.

Vatikan, 26. junija 2025

LEON PP. XIV