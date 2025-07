Prosim Vsemogočnega, naj nam v obilju pošlje svojega »duha od zgoraj« (Iz 32,15), da bodo ta in druga podobna semena obrodila obilne sadove miru in upanja.

Izšla je poslanica svetega očeta Leona XIV. za 10. Svetovni dan molitve za skrb za stvarstvo, ki ga bomo obhajali 1. septembra 2025 pod naslovom: Semena miru in upanja.

Leon XIV.

POSLANICA SVETEGA OČETA

za 10. svetovni dan molitve za skrb za stvarstvo 2025

1. september 2025

Semena miru in upanja

Dragi bratje in sestre!

Tema tega svetovnega dneva molitve za skrb za stvarstvo, ki ga je izbral naš ljubljeni papež Frančišek, je »Semena miru in upanja«. Ob 10-letnici vzpostavitve tega dneva, ki je sovpadala z objavo okrožnice Laudato si', smo sredi jubileja, »romarji upanja«. In prav v tem okviru tema dobi svoj polni pomen.

Jezus v svojem oznanjevanju velikokrat uporabi podobo semena, da bi govoril o Božjem kraljestvu in na predvečer svojega trpljenja ga uporabi zase, ko se primerja pšeničnemu zrnu, ki mora umreti, da obrodi sad (prim. Jn 12,24). Seme se v celoti preda zemlji in v njej z eksplozivno močjo svojega daru vzklije življenje tudi na najbolj nepredstavljivih mestih, v presenetljivi sposobnosti porajati prihodnost. Pomislimo na primer na rože, ki rastejo ob robu cest: nihče jih ni posadil, in vendar rastejo zahvaljujoč semenom, ki so se tam znašla skoraj po naključju in jim uspe okrasiti sivino asfalta in celo načeti njegovo trdo površino.

V Kristusu smo torej semena. Pa ne samo to, ampak »semena miru in upanja«. Kakor pravi prerok Izaija, je Božji Duh sposoben spremeniti suho in ožgano puščavo v vrt, kraj počitka in spokojnosti, ko se »razlije nad nas duh z višave in puščava postane sadovnjak in sadovnjak bo veljal za gozd. Tedaj bo v puščavi stanovala pravica in v sadovnjaku bo prebivala pravičnost. Delo pravičnosti bo mir in sad pravičnosti bo počitek in varnost na veke. Moje ljudstvo bo prebivalo v kraju miru, v varnih domovih in brezskrbnih počivališčih« (Iz 32,15-18).

Te preroške besede, ki bodo od 1. septembra do 4. oktobra 2025 spremljale ekumensko pobudo »Čas stvarstva«, močno potrjujejo, da so poleg molitve potrebna volja in konkretna dejanja, ki »Božjo nežnost« do sveta naredijo zaznavno (prim. Laudato si', 84). Zdi se, da pravičnost in pravo popravljata negostoljubnost puščave. Gre za izjemno aktualno oznanilo. Na različnih koncih sveta je sedaj že očitno, da naša zemlja propada. Povsod krivica, kršitve mednarodnega prava in pravic ljudstev, neenakosti in pohlep, iz katerih izhajajo krčenje gozdov, onesnaževanje, izguba biotske raznovrstnosti. Povečujejo se moč in pogostnost naravnih pojavov, ki jih povzročajo podnebne spremembe, ki so posledica človekovih dejavnosti (prim. Apostolska spodbuda Laudate Deum, 5), ne da bi upoštevali srednje in dolgoročne posledice človeškega in ekološkega opustošenja, ki ga prinašajo oboroženi spopadi.

Zdi se, da še vedno primanjkuje zavedanje, da uničevanje narave ne prizadene vseh na enak način: teptanje pravičnosti in miru pomeni, da najbolj prizadene najbolj uboge, odrinjene, izključene. V tem okviru je značilno trpljenje domorodskih skupnosti.

In to še ni vse: včasih narava sama postane sredstvo menjave, dobrina, s katero se trguje za pridobitev gospodarskih ali političnih koristi. V tej dinamiki se stvarstvo spremeni v bojišče za nadzor nad življenjsko pomembnimi viri, o čemer pričajo kmetijska območja in gozdovi, ki so postali nevarni zaradi rudnikov, politike »požgane zemlje«[1], spopadov, ki izbruhnejo zaradi vodnih virov, nepravična razdelitev surovin, ki kaznuje najšibkejše prebivalstvo in spodkopava samo družbeno stabilnost.

Te različne rane so posledica greha. To gotovo ni tisto, kar je imel v mislih Bog, ko je zemljo zaupal človeku, ustvarjenemu po njegovi podobi (1 Mz 1,24-29). Sveto pismo ni spodbuda za »despotsko gospodovalnost ljudi nad stvarstvom« (Laudato si', 200). Nasprotno, »pomembno je brati svetopisemska besedila v povezavi s hermenevtično razlago in spomniti, da nas le-ta vabi k 'obdelovanju in ohranjanju' svetovnega vrta (prim. 1 Mz 2,15). Medtem ko 'obdelovati' pomeni orati ali obdelovati zemljo, 'varovati' pomeni varovati, skrbeti, ohranjati, varovati, bdeti nad njo. To pomeni odnos odgovorne vzajemnosti med ljudmi in naravo« (prav tam, 67).

Okoljske pravičnosti, ki so jo implicitno napovedovali preroki – ne moremo imeti za abstraktni pojem ali za oddaljen cilj. Predstavlja nujno potrebo, ki presega preprosto varovanje okolja. V resnici gre za vprašanje družbene, ekonomske in antropološke pravičnosti. Za vernike je to tudi teološka zahteva, ki ima za kristjane obraz Jezusa Kristusa, v katerem je bilo vse ustvarjeno in odrešeno. V svetu, v katerem najbolj krhki najprej trpijo zaradi uničujočih učinkov podnebnih sprememb, krčenja gozdov in onesnaževanja, skrb za stvarstvo postaja vprašanje vere in človečnosti.

Sedaj je resnično čas, da besedam sledijo dejanja. »Opravljati poklic varuhov Božjih del je bistvena sestavina krepostnega življenja. To ni več nekaj neobveznega ali drugotnega v krščanski izkušnji« (prav tam, 217). S predanim in nežnim delom lahko vzklijejo mnoga semena pravičnosti, ki tako prispevajo k miru in upanju. Včasih so potrebna leta, preden drevo da svoje prve sadeže, leta, ki vključujejo celoten ekosistem v kontinuiteto, zvestobo, sodelovanje in ljubezen, predvsem če ta ljubezen postane ogledalo Božje darovanjske ljubezni.

Med pobudami Cerkve, ki so kakor semena vržene na to polje, bi rad omenil projekt »Borgo Laudato Si'«, ki nam ga je papež Frančišek zapustil v dediščino v Castel Gandolfu kot seme, ki lahko obrodi sadove pravičnosti in miru. Gre za projekt vzgoje za celostno ekologijo, ki želi biti vzor, kako lahko živimo, delamo in oblikujemo skupnost z uporabo našel okrožnice Laudato si'.

Prosim Vsemogočnega, naj nam v obilju pošlje svojega »duha od zgoraj« (Iz 32,15), da bodo ta in druga podobna semena obrodila obilne sadove miru in upanja.

Okrožnica Laudato si', je deset let spremljala Katoliško Cerkev in številne ljudi dobre volje. Naj nas še naprej navdihuje in naj se za celostno ekologijo vedno bolj odločajo in delijo kot pot, po kateri moramo hoditi. Tako bomo pomnožili semena upanja, ki jih moramo »varovati in negovati« z milostjo našega velikega in neomajnega upanja, Vstalega Kristusa. V njegovem imenu vam vsem pošiljam svoj blagoslov.

Vatikan, 30. junija 2025, spomin prvih mučencev Rimske Cerkve

LEON PP. XIV

[1] Cfr Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, Terra e cibo, LEV 2015, 51-53.