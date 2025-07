Poslanica papeža Leona XIV. za 111. svetovni dan migrantov in beguncem: Migranti, misijonarji upanja

V petek, 25. julija 2025, na praznik apostola sv. Jakoba, je izšla poslanica svetega očeta Leona XIV. za 111. svetovni dan migrantov in beguncev, ki ga bomo obhajali 4. in 5. oktobra 2025 z naslovom: Migranti, misijonarji upanja.

Leon XIV.

POSLANICA SVETEGA OČETA LEONA XIV.

ZA 111. SVETOVNI DAN MIGRANOTV IN BEGUNCEV 2025

(4. – 5. oktober 2025)

Migranti, misijonarji upanja

Dragi bratje in sestre, 111. svetovni dan migrantov in beguncev, za katerega je moj predhodnik hotel, da sovpada z jubilejem migrantov in misijonarskega sveta, nam ponuja priložnost za razmišljanje o povezavi med upanjem, migracijami in misijoni.

Trenutni svetovni kontekst žal zaznamujejo vojne, nasilje, krivice in skrajni vremenski pojavi, ki milijone ljudi prisilijo, da zapustijo svojo domovino in iščejo zatočišče drugje. Razširjena težnja, da bi poskrbeli zgolj za koristi določenih skupnosti, predstavlja resno nevarnost za podelitev odgovornosti, za večstransko sodelovanje, za uresničevanje skupnega dobrega in za globalno solidarnost v prid vse človeške družine. Zaradi možnosti ponovne oboroževalne tekme in razvoja novih orožij, vključno z jedrskim, pomanjkljivega upoštevanja škodljivih učinkov potekajoče podnebne krize in globoke ekonomske neenakosti, so izzivi sedanjosti in prihodnosti vedno bolj zahtevni.

Spričo teorij o globalnih opustošenjih in strašljivih scenarijev je pomembno, da v srcih večine raste želja po upanju v prihodnost dostojanstva in miru za vse ljudi. Takšna prihodnost je bistveni del Božjega načrta za človeštvo in za preostalo stvarstvo. Gre za mesijansko prihodnost, ki so jo napovedovali preroki: »Še bodo posedali starčki in starke po jeruzalemskih trgih: vsak s svojo palico v roki zavoljo visoke starosti. Mestne ulice bodo polne dečkov in deklic, ki se bodo igrali na trgih. […] Kajti seme bo v miru, vinska trta bo dala svoj sad; zemlja bo dala svoje pridelke, nebo bo dalo svojo roso« (Zah 8,4-5.12). In ta prihodnost se je že začela, ker jo je vzpostavil Jezus Kristus (prim. Mr 1,15 in Lk 17,21) in mi verujemo in upamo v njeno polno uresničitev, kajti Gospod vedno drži svoje obljube.

Katekizem Katoliške Cerkve uči: »Krepost upanja je odgovor na hrepenenje po sreči, ki ga je Bog položil v srce vsakega človeka; privzema si upe, ki navdihujejo dejavnosti ljudi« (št. 1818). In iskanje sreče ter možnost, da jo najdemo drugje, je gotovo eden od glavnih razlogov za sedanjo človeško mobilnost.

Ta povezava med migracijami in upanjem se jasno kaže v mnogih migracijskih izkušnjah današnjih dni. Mnogi migranti, begunci in razseljene osebe so posebne priče upanja, ki ga živijo v vsakdanjem življenju preko zaupanja v Boga in prenašanja nasprotovanja zaradi prihodnosti, v kateri slutijo, da se bliža sreča, celosten človeški razvoj. V njih se obnavlja potujoča izkušnja izraelskega ljudstva: »O Bog, ko si šel pred svojim ljudstvom, ko si stopal skozi divjino, se je zemlja tresla, nebesa so rosila pred Bogom, ki je na Sinaju, pred Bogom, Izraelovim Bogom. Ti, o Bog, daješ, da obilno dežuje, tvoja dediščina se je izčrpala, ti si jo utrdil. Tvoja čreda je v njej prebivala, v svoji dobroti, o Bog, si jo pripravil ubožcu« (Ps 68,8-11).

V svetu, ki ga temnijo vojne in krivice, se tudi tam, kjer se zdi vse izgubljeno, migranti in begunci dvigajo kot glasniki upanja. Njihov pogum in vztrajnost sta junaško pričevanje vere, ki vidi onkraj tega, kar lahko vidijo naše oči in kar jim daje moč, da izzivajo smrt na različnih sodobnih migracijskih poteh. Tudi tukaj lahko odkrijemo jasno podobnost z izkušnjo izraelskega ljudstva, ki je blodilo po puščavi in se z vsako nevarnostjo soočalo z zaupanjem v Gospodovo varstvo: »Zares, on te bo rešil iz ptičarjeve zanke, pred pogubno kugo. S svojimi krili te pokrije, pod njegove peruti se zatečeš; ščit in oklep sta ti njegova zvestoba. Ne boš se bal nočne strahote, ne puščice, ki leti podnevi, tudi ne kuge, ki hodi v temi, ne zla, ki pustoši opoldne« (Ps 91,3-6).

Migranti in begunci spominjajo Cerkev na njeno romarsko razsežnost, ki se vedno izteguje za tem, da bi dosegla svojo večno domovino in jo podpira upanje, ki je teološka krepost. Vsakič, ko Cerkev popusti skušnjavi »zasedenosti« in neha biti civitas pelegrina – Božje ljudstvo, ki roma proti nebeški domovini (prim. Avguštin, O Božjem mestu, Libro XIV-XVI), neha biti »v svetu« in začne biti »od sveta« (prim. Jn 15,19). Gre za skušnjavo, ki je bila prisotna že v prvih krščanskih skupnostih, tako da je apostol Pavel moral opomniti Cerkev v Filipih, da je »naša domovina v nebesih, od koder tudi pričakujemo odrešenika, Gospoda Jezusa Kristusa. Ta bo z močjo, s katero si more podvreči vse, preobrazil naše bedno telo, tako da ga bo naredil podobno telesu svojega veličastva« (Flp 3,20-21).

Na poseben način lahko danes katoliški migranti in begunci postanejo misijonarji upanja v državah, ki jih sprejmejo, ko spodbujajo nove poti vere tam, kamor sporočilo Jezusa Kristusa še ni prišlo, ali začenjajo medverske dialoge, ki temeljijo na vsakdanjosti in iskanju skupnih vrednot. S svojim duhovnim navdušenjem in življenjsko močjo namreč lahko prispevajo k oživitvi okostenelih in obremenjenih cerkvenih skupnosti, v katerih se grozeče širi duhovna puščava. Njihovo navzočnost moramo zato prepoznavati in ceniti kot pravi Božji blagoslov, kot priložnost, da se odpremo Božji milosti, ki daje novo energijo in upanje svoji Cerkvi: »Na gostoljubnost ne pozabite. Po njej so namreč nekateri nevedé pogostili angele« (Heb 13,2).

Prva prvina evangelizacije, kot poudarja sv. Pavel VI., je splošno pričevanje: »vsi kristjani so poklicani in so v tem pogledu lahko pravi evangelizatorji. Mislimo predvsem na odgovornost, ki jo imajo izseljenci v državah, ki jih sprejmejo« (Evangelii nuntiandi, 21). Gre za pravo missio migrantium, za poslanstvo, ki ga opravljajo migranti, za katerega morata biti zagotovljeni ustrezna priprava in stalna podpora, ki sta sad učinkovitega medcerkvenega sodelovanja.

Po drugi strani so vir živega pričevanja tudi skupnosti, ki jih sprejmejo. Upanja, razumljenega kot obljuba sedanjosti in prihodnosti, v kateri bo priznano dostojanstvo vseh ljudi kot Božjih otrok. Na ta način so migranti in begunci prepoznani kot bratje in sestre, del ene same družine, v kateri lahko izrazijo svoje talente in v polnosti sodelujejo v življenju skupnosti.

Ob tem jubilejnem dnevu, v katerem Cerkev moli za vse migrante in begunce, želim vse tiste, ki so na poti, in tiste, ki si prizadevajo za to, da jih spremljajo, zaupati materinskemu varstvu Device Marije, tolažbi migrantov, da bi v njihovih srcih ohranila živo upanje in jih podpirala v prizadevanju za gradnjo sveta, ki bo vedno bolj podoben Božjemu kraljestvu, resnični domovini, ki nas čaka na koncu našega potovanja.

Vatikan, 25. julija 2025, praznik apostola sv. Jakoba