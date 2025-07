Papež

Poseben pozdrav svetega očeta Radiu Vatikan in Vatican News

Ob odprtju novega mobilnega studia na Trgu sv. Petra je sveti oče dejal: »Pozdravljam Radio Vatikan /Vatican News, ki je, da bi bil med jubilejem bližje vernikom in romarjem, odprl majhno postajo pod Berninijevim stebriščem skupaj z L'Osservatore Romano. Hvala vam za vaše delo v toliko jezikih, ki prinaša papežev glas v svet. In hvala vsem novinarjem, ki prispevajo k širjenju miru in resnice.«