Papeževi poletni dnevi v Castel Gandolfu kot priložnost za srečanja in obiske

Sveti oče je v Castel Gandolfu preživel dobra dva tedna, od 6. do 22. julija, in bival v Vili Barberini, ki se nahaja v papeških vilah. Njegov oddih, odmaknjen od rimskega vrveža in zlasti visokih temperatur, pa nikakor ni bil samotarski, ampak prepleten s srečanji. Kot je sam dejal, imamo v poletnih dneh več prostega časa, in prav je, da ga namenimo tudi za srečevanja in izmenjavo obiskov.

»To so dnevi, ko imamo več prostega časa, tako za zbranost in premišljevanje, kakor tudi za srečevanje in izmenjavo obiskov,« je dejal med sveto mašo, ki jo je prejšnjo nedeljo, 20. julija, daroval v katedrali v Albanu. »Izkoristimo to, da bomo zunaj vrtinca obveznosti in skrbi okusili nekaj trenutkov miru in zbranosti, kakor tudi za to, da se bomo nekam odpravili, se veselili snidenja, kakor jaz danes, tukaj. Naredimo iz tega priložnost, da poskrbimo drug za drugega, da si izmenjamo izkušnje in ideje, da drug drugemu ponudimo razumevanje in nasvete. To nam bo dalo občutek, da smo ljubljeni in to vsi potrebujemo. Pogumno storimo to. Na ta način bomo v solidarnosti in v podelitvi vere in življenja pospeševali kulturo miru, ter pomagali tudi tistim, ki so ob nas, da bodo premagali prelome in sovražnost, ter graditi občestvo: med ljudmi, med ljudstvi, med verstvi.«

V Marijinem vrtu

V času svojega poletnega oddiha je papež javno daroval štiri svete maše. Poleg maše v Albanu, je kmalu po prihodu v Castel Gandolfo, 9. julija, daroval sveto mašo za varovanje stvarstva v »Marijinem vrtu« v papeških vilah. Dejal je, da so mnoge naravne nesreče, ki jih še vedno vidimo v svetu, deloma tudi posledica človekovega pretiravanja, njegovega načina življenja. Izpostavil je naše poslanstvo, da skrbimo za stvarstvo, mu prinašamo mir in spravo, saj nam ga je zaupal Gospod. »Neuničljiva zaveza med Stvarnikom in ustvarjeninami namreč mobilizira naše misli in prizadevanja, da bi se zlo spremenilo v dobro, krivica v pravico, pohlep v občestvo.«

Gledati s srcem

V nedeljo, 13. julija, pa je papež daroval mašo v papeški župnijski cerkvi sv. Tomaža Villanovskega, ki se nahaja na trgu pred castelgandolfsko apostolsko palačo. Pri homiliji je govoril o sočutju in dejal: »Obstaja zunanji, raztresen in prenagljen način gledanja, način gledanja, ki se pretvarja, da ne vidi, ki ne dopusti, da bi se nas neka situacija dotaknila in nas izzvala. Obstaja pa tudi način gledanja z očmi srca, z globljim pogledom, z empatijo, ki nam omogoča, da vstopimo v situacijo drugega, nas naredi notranje udeležene, se nas dotakne, nas pretrese, preizprašuje naše življenje in našo odgovornost.« Spodbudil je: »Videti, ne da bi šli mimo, ustaviti naše natrpane teke, pustiti, da me zaradi življenja drugega, kdorkoli že je, s svojimi potrebami in trpljenjem zaboli v srce. To nas zbliža drug z drugim, ustvarja resnično bratstvo, ruši zidove in ograje. In končno, ljubezen si ustvari prostor, postaja močnejša od zla in smrti.«

Slovesno mašo je sveti oče daroval 15. julija v kapeli karabinjerske postaje v Castel Gandolfu. Karabinjerje je spodbudil, naj pred nepravičnostjo, ki rani družbeni red, ne podležejo skušnjavi, da bi mislili, da zlo lahko zmaga. Ostanejo naj zvesti svoji prisegi in se kot služabniki države na zločine odzovejo z močjo zakona in poštenosti.

Upočasniti, naučiti se sprejemati

Bivanje svetega očeta v Castel Gandolfu je v to slikovito mesto ob jezeru Albano, ki so ga papeži izbrali za svojo poletno rezidenco že na začetku 17. stoletja, privabilo tudi mnoge romarje, turiste in radovedneže. Trg pred apostolsko palačo je množica napolnila zlasti med nedeljsko opoldansko molitvijo, pred katero je Leon XIV. zbrane seveda tudi nagovoril. Dejal je, da nam poletni čas lahko pomaga, da »upočasnimo«: »Potrebujemo nekaj počitka z željo, da bi se bolj naučili o umetnosti gostoljubnosti. Počitniška industrija nam želi prodati najrazličnejše izkušnje, a morda ne tiste, ki jo iščemo. Pravzaprav je zastonj in vsakega resničnega srečanja ni mogoče kupiti: bodisi z Bogom, z drugimi ali z naravo. Preprosto moramo biti gostje: narediti prostor in zanj tudi prositi; sprejeti in biti sprejeti. Veliko lahko sprejmemo, ne samo dajemo« (Angelus, 20. julija 2025).

V nedeljo, 23. julija, pa je med opoldanskim nagovorom pozval, naj zremo v Jezusa: »Jezus je razodetje resnične ljubezni do Boga in do človeštva: ljubezni, ki daje in si ne lasti, ljubezni, ki odpušča in ne zahteva, ljubezni, ki pomaga in nikoli ne zapusti. V Kristusu je Bog postal bližnji vsakemu moškemu in ženski: zato lahko in mora vsak od nas postati bližnji tistim, ki jih srečamo na poti. Po zgledu Jezusa, Zveličarja sveta, smo tudi mi poklicani, da prinašamo tolažbo in upanje, zlasti tistim, ki so malodušni in razočarani. Da bi torej živeli večno, ne smemo prinašati smrti, ampak služiti življenju, torej skrbeti za obstoj drugih v času, ki si ga delimo. To je najvišji zakon, ki je pred vsakim družbenim pravilom in mu daje smisel« (Angelus, 13. julija 2025).

Papeževi neutrudni pozivi k miru

Dnevi papeža Leona XIV. v zadnjih dveh tednih so prav tako vključevali nekatere delovne obveznosti in uradna srečanja. Sprejel je ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Po izraelskem vojaškem napadu na cerkev Svete Družine v Gazi je prejel telefonski klic izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja, telefonski pogovor pa je imel tudi s palestinskim predsednikom Mahmudom Abbasom. Papeževi pozivi k takojšnjemu koncu vojne in mirni rešitvi konflikta niso izostali, posebno bližino pa je večkrat zagotovil zlasti kristjanom na Bližnjem vzhodu.

In še ...

In še nekaj drugih papeževih »poletnih« srečanj in obiskov. Na dvorišču castelgandolfske apostolske palače se je srečal z udeleženci generalnih kapitljev kar osmih redovnih skupnosti. Sprejel je romarje ekumenskega pravoslavno-katoliškega romanja iz Združenih držav Amerike. Ogledal si je vatikanski astronomski observatorij ter poklical Buzza Aldrina, člana odprave misije Apollo 11 na Luni, ki je pred 56 let kot drugi človek, za Neilom Armstrongom, stopil na Lunino površino. Obiskal je tudi samostan klaris v mestu Albano, tik pred povratkom v Vatikan pa še dom za ostarele »Sveta Marta« v Castel Gandolfu.