Papeževa karitativnost za Ukrajino. Paketi s hrano dostavljeni na domove družin v Harkivu

Preko Apostolske elemozinerije so bili iz bazilike Svete Sofije v Rimu poslani paketi prebivalcem vasi Stari Saltiv in mesta Ševčenkovo, ki ju je prizadelo rusko bombardiranje. Nekateri tovornjaki so bili v opustošeno državo poslani že junija. Kardinal Krajewski: »Dejavna ljubezen ne gre na počitnice. Sveti oče nas je prosil, naj ukrepamo čim hitreje«.

Salvatore Cernuzio – Vatikan

Dejavnosti se poleti upočasnijo, vendar ne karitativnost. Papežev počitek v Castel Gandolfu ne vpliva na solidarnostne pobude, ki se izvajajo za ljudi, katerih vojna – kot je sam dejal prejšnjo nedeljo med mašo v župniji Sv. Tomaža Villanovskega – »ubija njihove sanje in njihova življenja«. Papež Leon XIV. je zato preko Apostolske elemozinerije – Dikasterija za službo dejavne ljubezni poslal pakete s hrano prebivalcem nekaterih območij Harkiva v Ukrajini, ki so jih opustošili nedavni obsežni ruski raketni in dronski napadi.

Tovornjaki iz Svete Sofije v Rimu

»Sveti oče nas je prosil, naj ukrepamo čim hitreje«, pojasnjuje kardinal elemozinjer Konrad Krajewski, ko je vatikanskim medijem poročal o pogovoru s papežem glede pošiljanja pomoči. »Dejavna ljubezen nikoli ne gre na počitnice!« poudarja kardinal. Pojasnjuje, da so v zadnjih dneh iz Svete Sofije v Rimu – od leta 2022 središča solidarnosti celotnega mesta s to mučeno vzhodnoevropsko državo – odpeljali tovornjaki, naloženi s paketi, polnimi konzervirane hrane, olja, testenin, mesa, rib, zlasti tune. Poleg tega so bile dostavljene tudi nekatere osnovne potrebščine. Cilj: vas Stari Saltiv in mesto Ševčenkovo, oba v Harkivski regiji.

Hrano je zagotovil Sveti vojaški Konstantinov red svetega Jurija, organizacija, ki spodbuja duhovne, kulturne in karitativne dejavnosti po krščanskih načelih v Italiji in po svetu. Organizacija je zagotovila tudi več platform za pomoč pri izvajanju te nove misije. Ta misija sledi junijski, ko so bile iz Svete Sofije v Ukrajino poslane tovorne ladje, naložene z vzmetnicami, hrano in otroškimi igračami.

Neposredno na domove družin

Vse je bilo dostavljeno neposredno družinam, ki so preživele napade, brez kakršnega koli posredništva ali distribucije prek drugih dobrodelnih organizacij. Od bazilike do njihovih domov je bila to neposredna pot. Na beli škatli pa je v ukrajinščini in italijanščini pisalo: »Darilo papeža Leona XIV. za prebivalce Harkiva«. Fotografije, ki jih je delil Krajewski, pričajo o čustvih, ki so jih ti ljudje občutili, ko so videli, da Leon XIV., tako kot papež Frančišek pred njim, ni pozabil na njihovo trpljenje.